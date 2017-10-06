Переходящий Кубок "Золотой осени" достался спортсменам из Югры

Фото: Тюменское региональное отделение "РОССОЮЗСПАС"

200 спортсменов со всей Тюменской области собрала "Золотая осень-2017". Открытый чемпионат и первенство региона по спортивному туризму на пешеходных дистанциях прошли на турбазе "Азимут". Центр туризма и краеведения Дворца творчества и спорта "Пионер" в девятнадцатый раз собрал спортсменов по спортивному туризму на подобных соревнованиях.

Среди участников были представители Тюмени, Ишима, Тобольска, Ялуторовска, Тюменского, Казанского, Тобольского, Ишимского, Абатского районов, а также представители Югры, Ямала и Кургана.

Состязания проходили по дистанциям трех классов сложности: во 2 и 3 классе проводилось первенство, в 4 классе - чемпионат Тюменской области как в индивидуальном, так и в командном зачетах.

По итогам мероприятия переходящий Кубок "Золотая осень" получила сборная Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, сообщают в пресс-службе Российского союза спасателей.

Дарья Казакова