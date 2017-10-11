Александр Сидоров: наказание за незаконный оборот алкоголя значительно ужесточилось

Выносить алкогольные магазины за пределы городов и сел в Тюмени не планируется/minpromtorg.gov.ru

О значительном увеличении штрафных санкций и установлении уголовной ответственности за нарушения в сфере оборота алкогольной продукции, а также ужесточении контроля за торговыми точками, торгующими разливным пивом, напомнил заместитель директора департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Александр Сидоров.

Разговор о нововведениях состоялся на пресс-конференции в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

В Тюмени лицензия на розничную продажу алкоголя есть у 867 организаций. За год число лицензиатов снизилось в среднем на 20%. Такая же тенденция характерна для всей страны.

"Происходит укрупнение, когда образуются торговые сети, и на одну лицензию приходится большое число объектов. Несмотря на такие тенденции, по итогам 2016 года Тюменская область заняла первое место в УФО по числу пролицензированных торговых объектов на тысячу человек совершеннолетнего населения. В нашем регионе ситуация с состоянием алкогольного рынка и самочувствием предпринимателей неплохая", - пояснил Александр Сидоров.

В 2016 году на одного жителя Тюменской области продано 17 литров алкоголя, средний показатель по УФО - 15,7 литра. За последние пять лет продажи в регионе сократились на 11%.

Представитель департамента потребительского рынка и туризма напомнил о существенном повышении штрафов в сфере розничной продажи алкоголя в связи с изменениями, предусмотренными поправками в Кодексе об административных правонарушениях. Они вступили в силу летом 2017 года.

В три раза увеличился размер штрафа для юридических лиц за продажу алкоголя в неустановленное время - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Должностным лицам за аналогичное нарушение придется уплатить от 20 тыс. до 40 тыс. рублей.

Продажа алкоголя без лицензии наказывается штрафом 3 млн рублей, это минимальный размер. Штраф налагается в размере 1/5 совокупной выручки предприятия за год, предшествующий совершению нарушения. Предусмотрено приостановление деятельности организации от 60 до 90 суток. Алкоголь, находившийся в незаконном обороте, будет конфискован. Для индивидуальных предпринимателей за подобное нарушение штраф составит 100 тыс. - 200 тыс. рублей. Граждан, торгующих алкоголем, накажут на 30 тыс. - 50 тыс. рублей. Алкоголь, продаваемый с нарушениями, конфискуют.

Появились новые штрафные санкции. За продажу алкоголя в полимерной потребительской таре объемом более 1,5 литра юридические лица будут наказаны на 300 тыс. - 500 тыс. рублей. Индивидуальные предприниматели - на 100 тыс. - 200 тыс. рублей.

Предусмотрена ответственность за размещение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях информации с предложением дистанционно купить в розницу алкоголь. Юридических лиц накажут на 100 тыс. - 300 тыс. рублей, должностных лиц - на 20 тыс. - 40 тыс. рублей, граждан - на 3 тыс. - 5 тыс. рублей.

Как пояснил Александр Сидоров, изменения призваны защитить добросовестных продавцов.

"Рынок оборота алкоголя серьезно регулируется государством на всех этапах - регулируются технические, лицензионные требования, существует ценовое регулирование. Игроки рынка, нарушающие эти правила, получают серьезное преимущество перед добросовестными предпринимателями. При этом источники происхождения алкоголя сомнительные, он контрафактный. Чтобы отбить охоту у нарушителей, появилась уголовная ответственность за нарушения в сфере продажи алкоголя. Ранее она была только за повторную продажу алкоголя несовершеннолетнему, а также за перевозку и продажу алкоголя с поддельными акцизными марками в крупных размерах", - отметил он.

Согласно изменениям в Уголовном кодексе, устанавливается ответственность за розничную продажу алкоголя без лицензии в крупном размере (более 100 тыс. рублей). Предусмотрен штраф 2 млн - 3 млн рублей либо лишение свободы. Уголовная ответственность предусмотрена за повторное нарушение правил розничной продажи алкоголя.

Еще одно изменение касается осуществления контроля за специализированными магазинами, торгующих разливным пивом.

"В Тюмени около четырехсот специализированных магазинов разливного пива, которые вправе продавать пиво и пивные напитки без получения лицензии, поскольку эта деятельность не лицензируется. С внесением изменений в федеральное законодательство мы сможем работать по нарушениям и реагировать не только по жалобам граждан или поручению правоохранительных органов, но и выявлять эти нарушения в ходе контрольных мероприятий, внеплановых проверок", - сообщил Александр Сидоров.

Он также напомнил об изменениях в законодательстве, в частности, прямо запретивших продажу алкогольной продукции без лицензии, а также изменивших перечень объектов общественного питания, имеющих право на реализацию алкоголя. Одной из наиболее значимых перемен, отметил Сидоров, является отмена с января 2018 года декларирования розничной продажи алкогольной продукции.

Татьяна Ковалева