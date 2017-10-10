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В Тюменской области разработали предложения по поддержке несырьевого экспорта на федеральном уровне

17:32 10 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
II конгресс компаний малого и среднего бизнеса Тюменской области. Фото ИА "Тюменская линия"

Федеральные и региональные программы поддержки экспорта должны работать на главную цель –  увеличение объема экспорта и приток в Россию дополнительных инвестиций.

На это обратил внимание директор регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Леонид Остроумов на II конгрессе компаний малого и среднего бизнеса Тюменской области "Стратегии чемпионов". 

"При существующей системе мер развития и поддержки экспорта в России еще нет единой стратегии продвижения российской продукции за рубеж. Мы подготовили несколько инициатив, среди них объединение действующих институтов поддержки экспорта и информации о них в единую корпорацию развития экспорта и действовать комплексно, применяя к разным экспортерам отдельные направления поддержки. Плюс нужно продвигать за рубеж Россию как страну в целом, а не отдельные регионы, как это происходит сейчас", - пояснил Леонид Остроумов.

В работу торговых представительств, по его словам, стоит ввести коэффициент эффективности деятельности: показатели динамики объема российского несырьевого экспорта и объемов инвестиций в Россию - от них будет зависеть финансовое вознаграждение торгпреда. Также необходимо создать и продвигать единую презентацию экспортной продукции РФ и разработать систему ротации кадров торговых представительств.

Говоря о функции Российского экспортного центра, Леонид Остроумов подчеркнул, что он только отчасти выполняет указанные функции.

"Стоит законодательно закрепить координирующую роль, это и сформирует единую систему поддержки экспорта. Пока Российский центр экспорта по большей части лишь взаимодействует с институтами и оказывает поддержку, но в целом кооперацией не занимается", - заключил он.

Отметим, что все предложения уже озвучены на федеральном уровне и прорабатываются рабочей группой Госсовета по вопросу "О развитии региональной промышленной политики", которую возглавляет губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Евгения Шевцова

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Теги: Леонид Остроумов , инициативы , экспорт , инвестиции , Госсовет , конгресс , Владимир Якушев

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