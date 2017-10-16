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Туристические инвестпроекты реализуются в Тюменском районе

13:14 16 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: "Тюменская линия"

Работа над несколькими инвестиционными проектами ведется в Тюменском районе.

Так, на озере Андреевское заплнировано создание этнографического центра коренных малочисленных народов Севера Тюменской области "ЭтноСтойбище Вəнши ёхум". Пока выбирают один из пяти предложенных участков. Инвестором Этноцентра является Фонд развития коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока. 

На озере появится стойбище с хантыйской избой и ненецким чумом, будет воссоздано "святое место" с семью хранителями Земли для знакомства с обрядами северных народов. Будет оборудована охотничья тропа с самоловными орудиями. Помогут с реализацией проекта  жители уватских стойбищ, а проводить экскурсии для посетителей будут представители коренных народов Севера.

Придорожный комплекс  "Чайный путь - врата Сибири" предлагают построить в рамках одноименного турпроекта у с. Созоново на участке в 16 га. Там разместят АЗС, стоянку для авто, гостиницу, кафе, СТО, сельхозрынок, этнодеревню – исторический мини-комплекс с музеем чая и старинных изделий, магазинами и экскурсиями.

Как сообщает администрация Тюменского района, разработана экскурсия по самому селу Созоново с посещением православного храма святой великомученицы Екатерины. Туристы начнут заезжать туда уже в ближайшее время.

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Теги: инвестиции , Тюменский район , туризм

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