В сферу ЖКХ Тюмени внедряют новые информационные технологии

Тюменская городская дума

Существуют ли в Тюмени планы по внедрению новых технологий в жилищно-коммунальную сферу, развитию информационных платформ для улучшения качества услуг и взаимодействия с населением?

С таким вопросом обратился депутат Роман Чуйко на очередном заседании постоянной комиссии по экономической политике и ЖКХ. "В конце июля вышло распоряжение правительства, утвердившее программу цифровой экономики Российской Федерации. Основная цель - внедрение в социально-экономическую сферу информационных технологий, в том в ЖКХ. Как у нас с этим обстоит дело?", - поинтересовался он.

Заместитель главы администрации города Павел Перевалов ответил, что реализация программы "Развитие системы коммунальной инфраструктуры города Тюмени на 2015-2019 годы" направлена на повышение обеспеченности населения качественными коммунальными услугами на современном уровне.

"Такие планы есть и, более того, они уже реализуются. Наша главная задача обеспечить для жителей нашего города быстрый доступ к информации. Например, о состоянии их дома, деятельности управляющей компании на портале "Тюмень - наш дом" можно найти информацию о тех управляющих компаниях, которые не подготовились к зиме. Что касается информационных технологий в коммунальной сфере, то на базе ресурсоснабжающих организаций реализуется сразу несколько проектов, в том числе проект, связанный с оперативным управлением всеми системами, чтобы удаленно в режиме реального времени можно было отследить параметры работы каждого участка инженерных сетей, насосных станций. Очень важно, что администрация города и профильный департамент могут видеть процесс реализации проектов", - добавил он.

По словам Павла Перевалова, основные показатели результативности выполнены. "Только по доле потерь тепловой энергии не удалось достичь в полном объеме запланированных 12,3% потерь, по факту показатель составил 14,7%. Это обусловлено тем, что в 2016 году была проведена большая системная работа по выявлению бесхозных сетей. Почти 120 километров было передано на обслуживание ресурсоснабжающих организаций. Эти сети находятся в не очень хорошем состоянии, на них происходит большое количество тепловых потерь. Полным ходом идет процесс оформления их в муниципальную собственность, что позволит уже в следующем году привести их в надлежащее техническое состояние", - пояснил он.

Павел Перевалов отметил, что удалось достичь значительной экономии при выполнении работ по реконструкции коллекторов на улице Харьковской и Московском тракте. "Кроме того, были проведены работы на участке теплосети на улице Декабристов. Проведена большая работа по привлечению внебюджетных источников финансирования. Построено более девяти километров водопроводных сетей. Была выполнена реконструкция сетей водоснабжения в объеме двух километров. По итогам 2016 года утвержден стратегический документ – схема водоснабжения и водоотведения Тюмени. Организованы мероприятия по газификации районов города, упрощен порядок получения субсидий для льготных категорий граждан на подключение к газораспределительным сетям", - добавил он.

Депутат Мурат Тулебаев обратил внимание на ситуацию с водоснабжением поселка Утешево. "На каком этапе находятся строительно-монтажные работы? Как мы знаем, финансируется проект из внебюджетных источников. Я хотел бы уточнить, не повлияло ли на график выполнения работ увольнение руководителя ТУМП "Водоканал". И, насколько я знаю, возникли проблемы с земельными участками в районе Рощино, принадлежащими Минсельхозу. Скажите, когда начнутся пусконаладочные работы и наконец-то жители Утешево получат качественное водоснабжение? Уже 22 года спрашивают меня об этом на каждой встрече", - уточнил он.

Павел Перевалов заметил, что реализация проекта действительно проходит сложно. "Но смена руководства муниципальной компании никак на ход работ не повлияла. Главная проблема на пути реализации проекта заключается в отсутствии согласия Министерства сельского хозяйства РФ на предоставление сервитута по земельному участку. Мы с министерством работаем по этому вопросу. Все наши запросы и обращения находятся на рассмотрении. Думаю, в ближайшие пару месяцев этот вопрос решится и в 2018 году мы будем готовы все работы завершить. Проектная документация у нас есть, средства предусмотрены", - пояснил он.

Подробно обсудить вопрос потерь на сетях водоснабжения предложил депутат Александр Пивторак. "Мы говорим о том, что Тюмень - лучший город Земли. Но при этом Тюмень уступает многим российским городам по показателю потерь. Общие потери, согласно статистике, составляют 25%, которые оплачивают жители города. Насколько этот показатель реальным и как он соотносится со статистикой сетевых потерь в других городах? Это особенно важно на фоне строительства новых сетей, причем нас заверяют, что они должны прослужить более 50 лет. Я наблюдаю за ситуацией в других городах и вижу, что там эти цифры порой несколько ниже. Цифра будет уменьшаться?", - поинтересовался он.

Павел Перевалов заявил, что в городе уже удалось достичь динамики, причем этот показатель в Тюмени на самом деле чуть ниже среднероссийского.

"Еще в 2015 году у нас уровень был 27,2%, сегодня он составляет 25%. Последовательное сокращение показателя наблюдается. И у нас есть перспектива ежегодно понижать его и довести до гораздо более низких значений. В обозримом будущем снизить потери до 15-17% возможно. Ниже нельзя, потому что потери - это не только утечки, иначе при таких цифрах мы бы давно жили в Венеции. В основном речь идет, если говорить мягко, о неучтенных расходах воды. А по факту это воровство. Сейчас ресурсоснабжающая организация ведет серьезную борьбу с этим явлением. Так что вместе нам по силам решить проблему потерь", - заявил он.

Ирина Шемякина