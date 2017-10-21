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Викуловчане разыграют Кубок комсомола

13:10 21 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
sprint-vikulovo.ru

Районные соревнования по волейболу на Кубок комсомола состоятся в Викулово 21 октября.

Это ежегодные состязания для взрослых волейбольных  команд, которые ранее были приурочены ко Дню комсомола. Турнир стал традиционным и проводится в Викулово уже много лет. Участвуют в нем как женские, так и мужские сборные.

Напомним, ранее здесь прошли волейбольные баталии в зачет XIХ спартакиады общеобразовательных учреждений. За главные трофеи боролись шесть мужских и пять женских команд. Среди юношей победу отпраздновали волейболисты Ермаковской школы. На втором месте ребята из Викуловской школы №2, на третьем – каргалинские школьники.

Среди девушек главный приз достался сборной первой викуловской школы. Серебро у спортсменок из Поддубровинской школы, бронза – у девушек из Каргалов.

Евгения Шевцова

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Теги: Викуловский район , волейбол

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