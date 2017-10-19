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Депутаты озадачены массовым заполнением парковок кофейнями на колесах

16:20 19 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
фото Тюменской городской думы

Вопрос размещение кокофеин на колесах на парковках поднял на очередном заседании постоянной комиссии по экономической политике и ЖКХ Тюменской городской думы депутат Юрий Коновалов.

"Года два назад появилась одна кофейня, сейчас их уже море. Нужно что-то предпринимать, иначе вместо парковок у нас скоро останутся одни кофейни. Складывается такое впечатление, что никто не хочет заниматься этим вопросом", - возмутился он и предложил городскому департаменту потребительского рынка взять ситуацию на контроль.

Заместитель главы администрации Тюмени Максим Афанасьев заявил, что этот вопрос под контролем. "Когда в центральной части города введем платное парковочное пространство, тогда часть таких кофеин исчезнет. Но по факту эти предприниматели ничего не нарушают, ставя свои будки на стоянках", - ответил он.

По словам заместителя главы администрации Тюмени Ирины Богинской, в 2017 году определены дополнительные места для нестационарных торговых объектов на набережной, где есть востребованность подобной услуги. "На набережной всегда много гостей и жителей города, так что они смогут легально торговать и осуществлять свои услуги. Мы постоянно проводим рейды, выписываем протокола о торговле в неположенных местах, штрафы предприниматели платят исправно и продолжают свою деятельность. Снести эти будки или убрать их, мы не имеем права, у нас нет таких полномочий. Планируем составить дорожную карту и ввести дополнительные места. Мы решили идти последовательно", - подчеркнула она.

Депутат Дмитрий Осипов уверен, что подняли важный вопрос. "Сломать будку – это самое простое. Если есть потребность в кофе, то надо легализовать их работу цивилизованным способом. Сегодня построены замечательные объекты притяжения сотен тысяч тюменцев и гостей города, такие как набережная Туры, Гилевская роща и др. Нам нужно всем вместе подумать, как это все оформить. Если городу нужны нестационарные объекты, пусть они будут, только, чтобы они были стандартизированы", – добавил он.

Ирина Богинская обратила внимание на то, что такую работу уже провели, определили места, и включат их в схему. "Разработаны типы и варианты оформления нестационарных торговых объектов в зависимости от места расположения: парк, сквер или историческая часть города. Мы уже идем к финишу и после этого сможем применять все меры, но и жители города тоже должны помогать нам в этом вопросе", – уточнила она.

Председатель постоянной комиссии по экономической политике и жилищно-коммунальному хозяйству Тюменской городской думы Юрий Баранчук поддержал своих коллег. "В городе не только массовое нашествие кофеин, но и мест, где продают шаурму, нарушений очень много. До того, как составлять схему расположения нестационарных торговых объектов, предлагаю собрать круглый стол по этой теме и постараться этот вопрос решить", - сказал он.

Депутат Роман Чуйко обратил внимание на то, что почти вся молодежь проводит свободное время на набережной, и кофе стало неотъемлемым атрибутом этого отдыха. "Я очень прошу администрацию города ювелирно подойти к этому вопросу. Главное, чтобы в этой работе крайними не остались наши жители, не пострадал их комфортный отдых", - подытожил он.

Ирина Шемякина

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Теги: Ирина Богинская , Юрий Коновалов , Тюменская городская дума , Максим Афанасьев , Юрий Баранчук , Роман Чуйко , Дмитрий Осипов

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