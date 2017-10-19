Инна Лосева: работать с градостроительной документацией станет проще

Фото ИА "Тюменская линия"

В областном законе о регулировании градостроительной деятельности №385 появятся изменения. Соответствующий акт о внесении правок приняли депутаты Тюменской областной думы на XII заседании регионального парламента.

Как пояснила депутат Тюменской областной думы, председатель комитета по экономической политике и природопользованию Инна Лосева корреспонденту "Тюменской линии", законопроект разработан на основании изменений федерального законодательства.

"Он касается регулирования именно градостроительной деятельности. Сегодня меняется уполномоченный орган, который утверждает документацию. Меняются и сроки рассмотрения. Если раньше ее можно было менять и отправлять на доработку, то сегодня она не отправляется заявителю назад, а дорабатывается и потом здесь же и рассматривается. Этот закон упрощает работу с документами, которые направлены на градостроительную деятельность", - рассказала Инна Лосева.

В частности, в новой редакции говорится о том, что уполномоченные органы исполнительной власти региона будут проверять документацию по планировке территории в течение 30 дней со дня поступления. По ее результатам они должны принять решение об утверждении или о направлении на доработку. В пояснительной записке к закону также говорится о том, что документация по планировке территории направляется главе поселения или главе городского округа в течение семи дней со дня ее утверждения.

В случае отказа в согласовании документации по планировке территории, утвердить ее может уполномоченный орган исполнительной власти региона. Для этого необходимо учесть результаты рассмотрения разногласий согласительной комиссией, требования к составу и порядку работы которой устанавливаются правительством страны.

Владислав Соколов