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В Тюмени два брата промышляли убийствами и грабежом

13:32 30 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото следственного комитета РФ

Двух братьев, обвиняемых в убийствах и совершении других преступлений, осудят в Тюмени. 

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, в марте 2017 года 45-летний обвиняемый распивал алкоголь в квартире знакомого. Во время ссоры с ним он избил и задушил потерпевшего. После чего вместе с братом спрятал тело в канализационном колодце. Из квартиры потерпевшего обвиняемый похитил паспорт.

23 марта 2017 года обвиняемые по просьбе знакомой пришли в квартиру на ул. Пермякова за документами. У находящихся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемых произошел конфликт с 61-летним хозяином квартиры. В ходе ссоры братья задушили мужчину. Потом похитили бытовую, компьютерную технику и скрылись с места происшествия.

Спустя несколько дней 36-летний обвиняемый у дома 179 на ул. Республики ограбил незнакомого мужчину на сумму 3 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд.

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Теги: убийство , грабежи

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