В Тюмени два брата промышляли убийствами и грабежом

Фото следственного комитета РФ

Двух братьев, обвиняемых в убийствах и совершении других преступлений, осудят в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, в марте 2017 года 45-летний обвиняемый распивал алкоголь в квартире знакомого. Во время ссоры с ним он избил и задушил потерпевшего. После чего вместе с братом спрятал тело в канализационном колодце. Из квартиры потерпевшего обвиняемый похитил паспорт.

23 марта 2017 года обвиняемые по просьбе знакомой пришли в квартиру на ул. Пермякова за документами. У находящихся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемых произошел конфликт с 61-летним хозяином квартиры. В ходе ссоры братья задушили мужчину. Потом похитили бытовую, компьютерную технику и скрылись с места происшествия.

Спустя несколько дней 36-летний обвиняемый у дома 179 на ул. Республики ограбил незнакомого мужчину на сумму 3 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд.