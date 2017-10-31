Работу межмуниципальных координационных советов партии "Единая Россия" обсудили в Югре

Работу межмуниципальных координационных советов партии "Единая Россия" обсудили в Югре. Фото ТРО партии "Единая Россия"

Представители Тюменской, Свердловской областей, Югры и Ямала приняли участие в семинаре-совещании по вопросам деятельности межмуниципальных координационных советов партии, который состоялся в Сургуте.

Приветствуя участников совещания, секретарь Ханты-Мансийского регионального отделения партии "Единая Россия" Борис Хохряков подчеркнул, что структура межмуниципальных координационных советов доказала свою эффективность в ходе избирательной кампании 2017 года. Так, в Югре в настоящее время созданы и успешно работают семь межмуниципальных координационных советов.

"Сейчас уже невозможно без них представить партийную работу. Это и помощь в кадровом обеспечении, и содействие в проведении предварительного голосования, и организация взаимодействия с органами местного самоуправления. Казалось бы, совсем недавно мы только обсуждали организационные вопросы по созданию межмуниципальных координационных советов, а сейчас уже это полноценный рабочий механизм", – отметил лидер единороссов Югры.

В ходе семинара обсуждались вопросы кадровой работы. О ней подробно рассказала руководитель рабочей группы по организации деятельности межмуниципальных координационных советов Елена Зленко. Эта структура была создана 4 июля 2017 года в ходе заседания Межрегионального координационного совета, возглавляет который депутат Государственной думы Иван Квитка.

Зленко выразила уверенность, что координаторы – это "депутаты, профессионалы, политики, которые активно участвуют в реализации стратегии развития своих регионов, выполнении наказов избирателей, имеют большой опыт работы и управления, в том числе, проведения выборных кампаний, способны выдвигать инициативы регионального масштаба".

"Наша работа в течение этого года показала, что межмуниципальные координационные советы – реально работающий механизм. Учитывая, что в их состав входят секретари местных отделений, члены местных политических советов, а координаторами являются депутаты областной думы по соответствующему избирательному округу, совместная работа ведет к повышению ответственности территорий перед депутатом, региональным отделением партии. Кроме того, способствует установлению тесного контакта между местными отделениями внутри избирательного округа", – высказал свою точку зрения в ходе семинара ответственный за работу межмуниципальных координационных советов в региональном политическом совете Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" Сергей Медведев.

О механизме работы с наказами избирателей и роли первичных и местных отделений "Единой России" в этом процессе рассказал депутат Тюменской областной думы Владимир Ульянов.

Парламентарий отметил, что по итогам выборов было сформировано 904 наказа на 39 депутатов "Единой России". "После того, как прошел процесс защиты этих наказов перед правительством области, в органах местного самоуправления, эти наказы были приняты и утверждены постановлением Тюменской областной думы, то есть они обязательны для исполнения", – подчеркнул парламентарий.

Поручения от населения в основном касаются таких направлений деятельности, как строительство автомобильных дорог, газификация населенных пунктов, строительство жилья, школ и детских садов, благоустройство населенных пунктов, поддержка АПК, развитие материально-технической базы учреждений спорта, образования, медицины, культуры, трудоустройство молодых специалистов, а также содействие в оказании материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

"Поскольку наказы формировались с участием местных отделений и первичных организаций, то реализация таких наказов данных органов местного самоуправления находится под контролем местных партийных организаций. Поскольку местные отделения и первички ориентированы в наказах, они заинтересованы и в их исполнении. Будучи информированными, они объясняют населению, как то или иное поручение выполняется. Все это усиливает эффективность работы", – отметил Владимир Ульянов.

В качестве примера эффективного взаимодействия депутата и местных отделений спикер также привел опыт работы по благоустройству населенных пунктов, который сформировался за последние несколько лет: "Первоначально инициаторами благоустройства выступают наши местные и первичные отделения. Депутат при этом обеспечивает материальную поддержку, а население само участвует в благоустройстве. При таком подходе, когда люди вкладывают свой труд, формы благоустройства дольше сохраняются".

Тему реализации партийных проектов затронул депутат областного парламента Виктор Рейн. Как координатор проекта "Единой России" "Свой дом" он напомнил, что цель проекта крайне важна - это обеспечение жителей региона, нуждающихся в улучшении жилищных условий, малоэтажным жильем индивидуального типа по доступным ценам.

В регионе был создан региональный центр малоэтажного и коттеджного строительства – торгово-выставочная площадка, объединяющая представителей земельного рынка, местных товаропроизводителей, сервисные службы, других профессиональных участников регионального рынка малоэтажного строительства.

"Все в одном комплексе по системе "одного окна", — сообщил Рейн. — Центр, созданный в рамках проекта партии "Единая Россия", работает с марта этого года. В работе по созданию центра участвовала группа компаний – профессиональных участников рынка малоэтажного строительства. Представленные в центре предприятия объединяют все сегменты рынка загородной недвижимости и малоэтажного домостроения на одной площадке. Здесь представлены проекты загородной недвижимости, коттеджные поселки, девелоперы, строительные, инженерные и сервисные организации".

Руководитель регионального исполнительного комитета Тюменского регионального отделения партии Ольга Швецова напомнила об итогах выборов 10 сентября, в ходе которых тюменские единороссы получили 94,38%, то есть 84 из 89 мандатов, на которые выдвигались кандидаты от партии.

"В 2018 году нам предстоят две крупные избирательные кампании — это выборы президента РФ и выборы депутатов Тюменской городской думы, — отметил руководитель регионального исполнительного комитета. — Выборы депутатов административного центра пройдут по пропорционально-мажоритарной системе".

Также на совещании единороссы обсудили эффективные программы и практики партийного строительства, реализацию предвыборных программ и утвердили план рабочей группы МКС на следующий год, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".