Александр Румянцев: у Тюменской области мощный потенциал в сфере IT-бизнеса

my-desk-top.ru

Число IT-предпринимателей России к 2020 году может увеличиться в 10 раз. Такую задачу преследует всероссийский образовательный проект "Венчурный акселератор".

Как рассказал исполнительный директор проекта, венчурный инвестор Александр Румянцев, в настоящее время в стране зарегистрировано 20 тыс. IT-предпринимателей. В планах – довести цифру до 200 тыс.

"Мне, как инвестору это интересно с точки зрения воронки. То есть я наблюдаю за ростом проектов. Ребята, которые выходят на более зрелую стадию, могут претендовать на то, что я буду инвестировать в их проект деньги", - отметил он.

Александр Румянцев вкладывается в российские стартапы и к Новому году планирует набрать 50 проектов, сейчас в его портфеле 44 проекта.

Говоря об IT-предпринимательстве в целом, известный инвестор подчеркнул, что сегодня заниматься бизнесом в сфере информационных технологий может любой желающий. Это не сложнее, чем собрать конструктор LEGO, уверен Александр Румянцев. Никаких особых навыков программирования для этого не требуется. Проект "Венчурный акселератор", который прошел в Тюмени как раз и был направлен на то, чтобы доказать это.

"Потенциал Тюменской области в этой сфере очень мощный. Если в начале в проект пришли ребята, которые не знали таких слов, как стартап, IT и инвестиции, то его итогом стало 18 проектов. Это хороший результат, который доказывает гипотезу, что людям необходимо лишь объяснить правила работы на венчурном рынке и они уже, исходя из экономических потребностей, будут сами создавать IT-проекты", - отметил Александр Румянцев.

Напомним, Тюмень стала первым городом, где был запущен всероссийский образовательный проект "Венчурный акселератор". Он призван не только научить, но и показать, что рынок информационных технологий перспективный и в нем могут зарабатывать обычные люди.

В Тюмени участниками "Венчурного акселератора" стали 393 школьника с разных муниципалитетов. Итогом стала презентация IT-проектов, лучшие из которых получили шанс на дальнейшее развитие и реализацию.

Любовь Голышева