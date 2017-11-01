В Югре расследуют убийство четырех человек

sobkor.net

Четверо жителей Березово в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре погибли от ударов топором. Уголовное дело по факту убийства расследует Березовский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по ХМАО-Югре.

Следователи готовят ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 48-летний житель с. Шеркалы Октябрьского района вместе со своей сожительницей прибыл в Березово для обследования в медицинском учреждении. 31 октября 2017 года они остановились на ночлег у случайной знакомой - 39-летней жительницы п. Березово, у которой распивали спиртное и играли в карты совместно с еще тремя мужчинами, 1998, 1969, 1962 годов рождения.

В ходе распития спиртного между подозреваемым и 19-летним юношей, в связи с выигрышем последнего в карты, произошла ссора. Вооружившись топором, мужчина нанес поочередно удары хозяйке квартиры и трем ее гостям. Смерть всех потерпевших наступила на месте преступления. Подозреваемый попытался скрыться, однако через непродолжительное время его задержали полицейские.

Устанавливаются обстоятельства преступления. Следователи произвели осмотр места происшествия, изъяли орудие преступления и другие предметы, имеющие значения для следствия, допрошена в качестве свидетеля сожительница подозреваемого, которая дала изобличающие его показания.