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Владимир Путин образование - особая сфера развития человеческого капитала

21:25 09 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
kremlin.ru

Российская Федерация и Республика Казахстан будут расширять связи между региональными высшими учебными заведениями, в частности, по линии уральских и сибирских университетов. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании XIV форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который завершился в Челябинске.

"Параллельно с нынешним форумом в Челябинске было проведено заседание ректоров вузов двух стран, было представлено более 80 университетов. На базе региональных вузов следует создавать совместные исследовательские центры. Помимо межвузовского взаимодействия надо укреплять и межрегиональное сотрудничество по линии учебных заведений профессионально-технического образования", - подчеркнул Владимир Путин.

Президент России напомнил, что в 2028 году в Казани пройдет чемпионат мира по рабочим профессиям и пригласил представителей казахстанских регионов принять в нем участие.

Напомним, в пленарном заседании XIV форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана принял участие губернатор Тюменской области Владимир Якушев. В заседании российско-казахстанского совета ректоров приняли участие ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков и исполняющая обязанности ректора Тюменского индустриального университета Вероника Ефремова.

Евгений Бабенко

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Теги: Владимир Путин , Казахстан , Владимир Якушев , подготовка кадров , образование

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