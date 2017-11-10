Сорокинский подросток устроил пьяное ДТП с пострадавшими

ГИБДД Тюменской области

Молодого человека, обвиняемого в пьяном ДТП с пострадавшими, осудят в Сорокинском районе.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, 18-летний житель с. Нижнепинигино, не имея водительских прав, купил без документов мотоцикл "Урал" с коляской. В августе 2017 года он с 16-летним приятелем приехал к сельскому клубу, где местная молодежь распивала спиртное. После этого пьяный водитель предложил покататься. Его поддержал трезвый 15-летний парень, который сел в коляску, и 15-летняя девушка, разместившись на крыле коляски.

На автодороге Нижнепинигино - Большое Сорокино, водитель увидел встречный автомобиль. Испугавшись, что это могут быть сотрудники ГИБДД, он резко повернул влево на проселочную дорогу, из-за чего мотоцикл опрокинулся. В результате 15-летний пассажир оказался под коляской, получив тяжкий вред здоровью в виде серьезных повреждений таза. У 16-летнего подростка двойной закрытый перелом правой руки, у девушки ушибы грудной клетки и головы.

Сам водитель не пострадал. Он отвез своих пассажиров домой к несовершеннолетней девушке-пассажирке, матери которой сообщили, что подростки упали с крыши. При этом 15-летнего потерпевшего водитель занес на руках, так как он не мог передвигаться. Женщина вызвала скорую. Всех троих доставили в больницу, врачи о травмировании подростков сообщила в полицию. Прибывшим сотрудникам полиции несовершеннолетние рассказали правду.

Полицейские выехали для осмотра места дорожно-транспортного происшествия, где навстречу им попался виновник аварии. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянение и был подвергнут 11 суткам административного ареста.

До настоящего времени 15-летний потерпевший из-за травмы не может передвигаться, находится на домашнем обучении. Прокуратура Сорокинского района утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд.