Тюменские каратисты завоевали бронзовые медали на чемпионате России
Чемпионат России по карате. Фото организаторов.
Три бронзовые медали среди женщин в категории до 55 кг и мужчин в категориях до 60 кг и до 67 кг завоевали представители Тюменской области по итогам чемпионата России по карате, который состоялся в областном центре.
В легкоатлетическом манеже на татами соревновались около 300 спортсменов из 40 регионов страны. Бои проходили в течение двух дней по регламенту. В первый день выступали бойцы тяжелых категорий, во второй – более легких.
Про словам организаторов, чемпионат России по карате прошел в Тюмени на высоком уровне.
"Это было зрелищно и интересно. Желающие из любого региона могли следить за чемпионатом в режиме онлайн – все дни проходила прямая трансляция, где можно было увидеть выступление каждого спортсмена. Регионы отметили уровень подготовки", – резюмировал президент федерации каратэ Тюменской области Андрей Потапов.
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