Тюменские каратисты завоевали бронзовые медали на чемпионате России

Чемпионат России по карате. Фото организаторов.

Три бронзовые медали среди женщин в категории до 55 кг и мужчин в категориях до 60 кг и до 67 кг завоевали представители Тюменской области по итогам чемпионата России по карате, который состоялся в областном центре.

В легкоатлетическом манеже на татами соревновались около 300 спортсменов из 40 регионов страны. Бои проходили в течение двух дней по регламенту. В первый день выступали бойцы тяжелых категорий, во второй – более легких.

Про словам организаторов, чемпионат России по карате прошел в Тюмени на высоком уровне.

"Это было зрелищно и интересно. Желающие из любого региона могли следить за чемпионатом в режиме онлайн – все дни проходила прямая трансляция, где можно было увидеть выступление каждого спортсмена. Регионы отметили уровень подготовки", – резюмировал президент федерации каратэ Тюменской области Андрей Потапов.