Жительница Увата ответит за кражу денег с чужой карты

t-l.ru

Уватские полицейские задержали местную жительницу по подозрению в краже денежных средств с чужой банковской карты.

Сообщение от потерпевшей поступило в дежурную часть ОМВД России по Уватскому району. Женщина пояснила, что недосчиталась 5 тыс. рублей. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские провели ряд необходимых мероприятий.

По подозрению в совершении кражи установлена местная жительница 1977 года рождения. Как выяснили стражи порядка, накануне пропажи денежных средств потерпевшая находилась в одной компании с подозреваемой. Воспользовавшись невнимательностью женщины злоумышленница украла банковскую карту, на которой был написан пин-код, после чего сняла деньги и вернула карту на прежнее место.

Женщина призналась в содеянном, и рассказала, что потратила деньки по своему усмотрению. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемую отпустили под подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.