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В Челябинской области зафиксировали превышение радиоактивных веществ

13:04 21 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
megamultiki.ru

Превышение суммарной бета-активности в пробах радиоактивных аэрозолей и выпадений зафиксировали все посты Росгидромета на Южном Урале с 25 сентября до 1 октября. Об этом сообщается в отчете ведомства " Об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении окружающей среды на территории Российской Федерации в период с 6 по 13 октября 2017 года".

В пробах радиоактивных аэрозолей из пунктов наблюдения Аргаяш и Новогорный в Челябинской области обнаружен радиоизотоп Ru-106. Его период полураспада составляет больше года - 368,2 дня. Концентрация Ru-106  составила – n*10-2 Бк/м3. Специалисты Росгидромета указывают, что это превышает сведения за предыдущий месяц в Аргаяше в 986 раз, в Нагорном - в 440 раз. 

Так как на Южном Урале в эти дни господствовал антициклон, то воздушные массы и опасные вещества унесло в Европу и Предкавказье.

26-27 сентября продукты распада Ru-106 зафиксированы в Республике Татарстан. 27-28 сентября высокое загрязнение проб аэрозолей и выпадений найдено в Волгограде и Ростове-на-Дону.

29 сентября по 3 октября о Ru-106 информируют все европейские страны, начиная с Италии и далее на север Европы. 

2-6 октября Ru-106 обнаружен в пробах аэрозолей в Санкт-Петербурге. Концентрация Ru-106 в Европе – n*10-4 Бк/м3.

Напомним, что рутений-106 — это техногенный радионуклид, который в нормальных условиях не содержится в окружающей среде.

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Теги: Челябинская область , происшествие

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