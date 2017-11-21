Корпорация МСП помогла тюменским предпринимателям привлечь около миллиарда рублей

Фото ИА "Тюменская линия"

Федеральная корпорация МСП - ключевой объект инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, приветствуя участников пленарного совещания по вопросам деятельности АО "Корпорация МСП", которое проходит в региональном правительстве.

"В работе с инвесторами и предпринимателями правительство Тюменской области применяет комплексный подход. Это наш главный принцип. Новому инвестору предлагается целый набор ключевых инструментов, позволяющих обеспечить успех. К ним относятся налоговые льготы, финансовая и имущественная поддержка и административное сопровождение. Несмотря на экономические трудности, одной из главных задач региональных органов власти остается сохранение государственной поддержки предпринимательства", - подчеркнул Владимир Якушев.

Как малый, так и крупный бизнес в Тюменской области может получить субсидию для выплаты первоначального взноса по договорам лизинга оборудования, которая компенсирует до половины его стоимости без налога на добавленную стоимость, напомнил глава региона.

"Мы возвращаем часть процентной ставки и затрат на инфраструктуру при строительстве новых промышленных объектов. Выдаем инвестиционные займы малому и среднему бизнесу под семь процентов на пять лет. Мы поддерживаем малые хозяйства на селе с помощью "Школы фермера". Ее выпускники могут получить инвестиционный займ в сфере АПК от 3 до 10 миллионов рублей под три процента годовых сроком до семи лет. Есть также возможность отсрочки платежа до 12 месяцев", - рассказал Владимир Якушев, добавив, что в 2017 году в целый ряд региональных законов были внесены изменения, облегчающие налоговое бремя предпринимателей.

"Мы расширили перечень видов предпринимательской деятельности, на которые при применении специальных налоговых режимов распространяется нулевая ставка. Под упрощенную систему налогообложения перечень расширен на 24 вида деятельности. По патентной системе налогообложения - на 21 вид деятельности. Цель всех предлагаемых изменений - оказать поддержку индивидуальным предпринимателям и малому бизнесу", - подчеркнул Владимир Якушев.

На налоговые преференции могут рассчитывать индивидуальные предприниматели, впервые зарегистрированные после марта 2015 года, которые работают в производственной, социальной, научной областях и в сфере оказания бытовых услуг, сообщил губернатор. Региональные налоговые каникулы будут действовать до конца 2020 года.

"В регионе принят закон, стимулирующий спрос на использование патентной системы налогообложения. Эти изменения снизили стоимость патентов - он стал дешевле на 40 процентов. Мы услышали мнение бизнес-сообщества о высокой стоимости патента и снизили его цену для впервые зарегистрированных предпринимателей, которые также трудятся без привлечения наемных работников в отдельных видах деятельности. Для них стоимость патента уменьшится в десять раз в течение двух лет со дня регистрации своего дела, непрерывно", - проинформировал глава региона.

В результате мер, принятых для поддержки бизнеса, количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось по итогам 2016 года на 17,3%.

"С 2016 года между региональным правительством и корпорацией МСП действует соглашение о взаимодействии. Принимая на себя часть финансовых рисков предпринимателей, кредитных рисков банков и других финансово-кредитных организаций, корпорация расширяет возможности субъектов малого и среднего бизнеса в получении кредитных ресурсов и стимулирует улучшение условий банковского кредитования. Подобные инструменты должны быть максимально востребованы предпринимательским сообществом региона", - подчеркнул Владимир Якушев.

Фото ИА "Тюменская линия"

Генеральный директор АО "Корпорация МСП" Александр Браверман в приветственном слове отметил, что зафиксированный в Тюменской области 17-процентный рост количества субъектов малого и среднего бизнеса - один из рекордных для России показателей.

"При поддержке корпорации МСП предпринимателям Тюменской области уже предоставлены 91 гарантия и поручительство на сумму 816,3 миллиона рублей, что позволило 54 компаниям привлечь кредитные ресурсы на общую сумму 922,8 миллиона рублей для реализации проектов, реализуемых в области сельского хозяйства, промышленного производства, строительства и сферы услуг. В рамках реализации программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в Тюменской области корпорацией выданы 45 поручительств для кредитов на общую сумму 712,72 миллиона рублей по ставке до 10,6 процента годовых", - сообщил Александр Браверман.

В ходе совещания представители корпорации провели презентацию сервисов интернет-портала "Бизнес-навигатор МСП", с помощью которого можно разработать оптимальный вид бизнеса, определить наилучшее местоположение для предприятия, узнать о конкурентах, получить информацию о кредитных продуктах для малого и среднего бизнеса, мерах государственной поддержки, закупках крупнейших заказчиков с государственным участием.

В 2017 году на портале запущен ряд новых сервисов. Например, система "Поток" предоставляет пользователям набор инструментов для создания веб-сайтов и продвижения своей продукции в Интернете, а система "Жизненные ситуации" дает рекомендации и пошаговые инструкции по стадиям жизненного цикла бизнеса. Осенью 2017 года было запущено мобильное приложение, которое обеспечивает комфортную работу с порталом с помощью мобильных телефонов и планшетов.

Сегодня портал "Бизнес-навигатор МСП" охватывает 171 город Российской Федерации с численностью жителей более 100 тыс. человек и столицы отдельных регионов России, в том числе Тюмень. С сентября 2016 года по ноябрь 2017 года на портале зарегистрировались 5 тыс. 449 предпринимателей из Тюменской области.

Фото ИА "Тюменская линия"

Евгений Бабенко