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Два тюменских вымогателя отправились в исправительные колонии

12:37 23 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: СКР

Два жителя Тюмени попались на вымогательстве 1 млн рублей у предпринимателя.

Как сообщает прокуратура области, им инкриминировали пп. "а, г" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

В феврале-марте мужчины неоднократно требовали от директора одной из строительных фирм 1 млн рублей либо 500 тыс. рублей и принадлежащий ему автомобиль Toyota Camry. В случае, если он не предоставит им требуемое, предпринимателю угрожали насилием. Руководитель фирмы обратился в полицию, которая в апреле задержала вымогателей.

Суд назначил одному вымогателю 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии, а другому, ранее судимому, 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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Теги: предпринимательство , происшествие , прокуратура

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