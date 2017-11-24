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Андрей Степанов: у тюменских детей счастливое и надежное будущее

16:54 24 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"
Продолжение: Эдуард Омаров: главы муниципалитетов должны создать действенные и эффективные советы

У подрастающего поколения Тюменской области счастливое и надежное будущее. Об этом заявил уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов, комментируя основные положения ежегодного послания губернатора.

"Я, как человек, причастный к проблемам детства с нетерпением ждал слов о решении всех вопросов детства, - подчеркнул Андрей Степанов. - Мои ожидания оправдались, потому что слова об опережающем развитии социальной сферы, о больших достижениях в вопросах развития и достижений детской медицины, образовании, профориентации, новых решениях индустриализации и инновационного развития, меня укрепляют в уверенности, что у детей региона счастливое и надежное будущее".

Регион, как отметил Владимир Якушев, выбрал курс на "новую индустриализацию" областной экономики. 21 новый значимый инвестиционный проект будет завершен в нынешнем году – тут есть чем гордиться. Улучшаются как валовые показатели экономического развития области, так и его качественные, структурные характеристики. Не только гиганты, но и небольшие предприятия; не только город Тюмень, но и другие муниципальные образования; не только собственно промышленность, но и аграрный сектор; не только наш внутренний рынок, но и рынки соседних регионов, и рынок федеральный, и мировой.

"Мы осознанно и целеустремленно осуществляем интенсивную экспансию по всем этим векторам. Скорость движения может разниться от направления к направлению, однако его руководящий принцип остается неизменным: ни в одной отрасли областного хозяйства не допускать ни упадка предприимчивости, ни технологического застоя", - отметил губернатор.

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Теги: послание , Владимир Якушев , Андрей Степанов
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