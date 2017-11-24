up

24.11.2017 пятница

EUR 69.1783

USD 58.4622

В Тюмени -8..-10 С 3 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Губернатор

Юрий Конев: чтобы продавать тюменское, нужно создать собственную логистику

16:16 24 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
www.duma72.ru
Продолжение: Андрей Степанов: у тюменских детей счастливое и надежное будущее

Эффективность работы всех органов власти определяется прежде всего привлечением инвестиций. Благодаря такому подходу, Тюменская область перешла на индустриальный путь развития.

Такое мнение высказал депутат Тюменской областной думы Юрий Конев, комментируя ежегодное послание губернатора Владимира Якушева.

"Сегодня более 50% налогов составляют налоги от перерабатывающих производств. Это достигнуто благодаря конструктивной работе органов власти региона. У нас успешно развивается промышленная сфера и сельскохозяйственный сектор. И на достигнутом останавливаться не собираемся", - отметил депутат.

Прокомментировал Юрий Конев и призыв губернатора не только покупать, но и продавать тюменское. Для решения этой задачи нужно в первую очередь развивать собственную логистику по продаже товаров агропромышленного комплекса.

"Работа должна определяться не только сетями крупных торговых компаний, которые могут перевозить наши продукты питания. Необходимо создавать свои собственные логистические сети. Уверен, мы к этому придем в ближайшее время", - высказался депутат.  

Он добавил, что к работе должны присоединиться и соседние северные округа. На ближайшем заседании Совета законодателей будет рассмотрен вопрос о  возможности привлечения средств программы "Сотрудничество" для компенсации сельхозпроизводителям средств, которые они тратят на то, чтобы довести товар до севера. Это в свою очередь позволить снизить цену на товары.

Говоря в целом о послании, Юрий Конев отметил тот факт, что каждый раз оно исходит из анализа того, что было сделано за предыдущий год. А определение дальнейших направлений работы вновь основывается на исполнении задач, обозначенных в послании.

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Юрий Конев , Владимир Якушев , послание
Ранее в сюжете
24.11.2017, 15:50 Тамара Казанцева: губернатор дал развернутый анализ итогов и результатов предыдущей деятельности
24.11.2017, 15:10 Валерий Фальков: без поддержки губернатора ТюмГУ не вошел бы в проект 5-100
24.11.2017, 14:15 Галина Резяпова: северным округам стоит присоединиться к решению обозначенных в послании задач
24.11.2017, 12:36 Виктор Рейн назвал послание губернатора программой на ближайшие три года
24.11.2017, 11:52 Решать экологические проблемы надо, начиная с воспитания подрастающего поколения
24.11.2017, 11:08 Ольга Адамович: состояние культуры региона - результат опережающего развития
24.11.2017, 10:35 Успехи региона заложены в системе образования, уверена Ольга Ройтблат

Последние новости

18:37 ВТБ профинансировал агрохолдинг "Юбилейный" по льготной ставке
18:07 Эдуард Омаров: главы муниципалитетов должны создать действенные и эффективные советы
17:56 25 ноября - события дня
17:45 Путеводитель по Тюмени теперь есть в мобильном приложении
17:34 Победителей студенческой олимпиады "Я – профессионал" ждут премии и стажировки
17:23 Институт дистанционного образования ТюмГУ завершает приемную кампанию
17:12 Первые занятия в рамках проекта "Медиастрана" стартовали в Тюмени
17:01 Викуловские аграрии повысили квалификацию
16:54 Андрей Степанов: у тюменских детей счастливое и надежное будущее
16:43 Эмоциональный интеллект - новая нефть, считает эксперт
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Эдуард Омаров: главы муниципалитетов должны создать действенные и эффективные советы

Юрий Конев: чтобы продавать тюменское, нужно создать собственную логистику

Тамара Казанцева: губернатор дал развернутый анализ итогов и результатов предыдущей деятельности

Политика

Депутаты недовольны обустройством ливневой канализации в Тюмени

Сергей Корепанов: областной бюджет сохраняет ярко выраженную социальную направленность

Тюменская областная дума приняла бюджет региона на 2018 год

Экономика

ВТБ профинансировал агрохолдинг "Юбилейный" по льготной ставке

Тюменский проект выходит на федеральный уровень с собственной франшизой

На Ямал вернется Обдорская ярмарка

Общество

25 ноября - события дня

Путеводитель по Тюмени теперь есть в мобильном приложении

Победителей студенческой олимпиады "Я – профессионал" ждут премии и стажировки

Спорт

"Тюменский легион" прервал серию поражений

"Рубин" потерпел очередное поражение

Турнир по дзюдо соберет в Тюмени подростков Приуралья и Сибири

Происшествия

На Иртыше мужчина провалился под лед

Водитель в Тюмени переехал пенсионерку и уехал

Житель Красноярского края пытался сбыть наркотики в Тобольске
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+