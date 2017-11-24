Юрий Конев: чтобы продавать тюменское, нужно создать собственную логистику

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Эффективность работы всех органов власти определяется прежде всего привлечением инвестиций. Благодаря такому подходу, Тюменская область перешла на индустриальный путь развития.

Такое мнение высказал депутат Тюменской областной думы Юрий Конев, комментируя ежегодное послание губернатора Владимира Якушева.

"Сегодня более 50% налогов составляют налоги от перерабатывающих производств. Это достигнуто благодаря конструктивной работе органов власти региона. У нас успешно развивается промышленная сфера и сельскохозяйственный сектор. И на достигнутом останавливаться не собираемся", - отметил депутат.

Прокомментировал Юрий Конев и призыв губернатора не только покупать, но и продавать тюменское. Для решения этой задачи нужно в первую очередь развивать собственную логистику по продаже товаров агропромышленного комплекса.

"Работа должна определяться не только сетями крупных торговых компаний, которые могут перевозить наши продукты питания. Необходимо создавать свои собственные логистические сети. Уверен, мы к этому придем в ближайшее время", - высказался депутат.

Он добавил, что к работе должны присоединиться и соседние северные округа. На ближайшем заседании Совета законодателей будет рассмотрен вопрос о возможности привлечения средств программы "Сотрудничество" для компенсации сельхозпроизводителям средств, которые они тратят на то, чтобы довести товар до севера. Это в свою очередь позволить снизить цену на товары.

Говоря в целом о послании, Юрий Конев отметил тот факт, что каждый раз оно исходит из анализа того, что было сделано за предыдущий год. А определение дальнейших направлений работы вновь основывается на исполнении задач, обозначенных в послании.

Любовь Голышева