Эдуард Омаров: главы муниципалитетов должны создать действенные и эффективные советы

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При главах муниципальных образований должны работать действенные советы, куда войдут эксперты, люди, компетентные в вопросах, актуальных для муниципалитета.

Такое мнение высказал вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", депутат облдумы Эдуард Омаров, комментируя ежегодное послание губернатора Владимира Якушева Тюменской областной думе.

"Идея о создании советов принята много лет назад, но по факту не все главы муниципальных образований создали действенные советы. Где-то эти советы есть, но реально конструктивных решений не принимается. Либо предложений не было, либо они были, но руководитель не услышал. Совет – это помощник главы, и когда мы не используем такой ресурс, то делаем только минус своему муниципалитету. Поэтому, к сожалению, в регионе половина муниципальных образований дотационная", - подчеркнул Эдуард Омаров.

Он добавил, что советы, созданные при главах муниципалитетов, должны быть действенными и эффективными. Этот институт нужно использовать.

Еще один момент, который отметил Эдуард Омаров по итогам послания губернатора, касается образования. Владимир Якушев, по его словам, акцентировал внимание на взаимодействии бизнеса, образовательных учреждений и общества. Здесь тоже есть куда двигаться.

Что же касается развития экосистемы предпринимательства, в ближайшее время в регионе начнется реализация соответствующего партийного проекта.

"Программа развития экосистемы предпринимательства подразумевает работу с предпринимателями для того, чтобы они с самого начала могли масштабироваться и расти. Нам важна каждая бизнес-единица", - добавил Эдуард Омаров.

Любовь Голышева