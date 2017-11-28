Тюменские скалолазы поборются за медали в Екатеринбурге

Фото: СДЮШСОР №2

Тюменские скалолазы примут участие в Кубке России "Ural Competitions" в Екатеринбурге с 29 ноября по 3 декабря.

Как сообщает СДЮШСОР № 2, участие в престижных состязаниях также примут лучшие спортсмены из Челябинской и Свердловской областей, Пермского края, Самары, Красноярска, Санкт-Петербурга.

"Честь областной столицы будут отстаивать трое спортсменов. Петр Земляков и Марк Пономарев выступят во всех трех дисциплинах, а Сергей Рукин продемонстрирует свое мастерство в рекордном формате - в лазании на скорость на 10 метровой эталонной трассе", - рассказал тренер-преподаватель по скалолазанию Владимир Мотовилов.