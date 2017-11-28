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Завод "АминоСиб" заработает на полную мощность

09:21 28 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Запуск третьей очереди завода "АминоСиб" – цеха по производству сульфата лизина, ключевого и наиболее финансовоемкого продукта предприятия, состоится 1 декабря 2017 года в Ишиме.

Символическую красную ленточку перережут президент агрохолдинга "Юбилейный" Николай Мамонов и почетные гости мероприятия губернатор Тюменской области Владимир Якушев, глава Ишима Федор Шишкин, глава Ишимского района Сергей Ломовцев.

После выхода на проектную мощность на предприятии будут трудиться более 200 человек. Ежегодные объемы производства составят 30 тыс. тонн аминокислоты - лизина, 10 тыс. тонн сухой пшеничной клейковины, 20 тыс. тонн кормовых добавок, 1,5 млн. декалитров спирта

Итоговый объем инвестиций в проект федерального масштаба составил более 6,5 млрд рублей.

К запуску третей очереди завод шел 5 лет. Первым шагом стало открытие элеватора и мельницы в ноябре 2014 года. В мае 2016 состоялось открытие административного здания, в августе того же года запущены объекты второй очереди. С 2017 года на предприятии начали производить сразу четыре вида продукции: клейковину, пищевой этиловый спирт, кормовую барду и гранулированные отруби. На сегодня завершены все строительные работы и монтаж оборудования. Выполнены все инженерные сети. Чтобы все заработало в линейном режиме, проделана огромная работа по наладке взаимодействия всех вспомогательных звеньев производственной цепи. Такая очередность запуска объектов обусловлена использованием сложных биохимических технологий, применяемых при производстве незаменимой аминокислоты - лизина.

После запуска цеха лизина завод готов заработать на полную мощность, так как все процессы тесно взаимосвязаны друг с другом.

Лизин – одна из незаменимых аминокислот, применяемых в животноводстве. Использование лизина в качестве кормовой добавки позволяет значительно увеличить показатели по надою молока на 12-20%, обеспечить привес животных и птиц на 9-25%, повысить яйценоскость кур на 8-10%.

Лизин от АО "АминоСиб", дочернего предприятия агрохолдинга "Юбилейный", - естественно синтезированная и экологически чистая кормовая добавка, созданная из собственного сырья при использовании современных технологий глубокой переработки пшеницы.

В Россию лизин поступает из Европы и Азии. Мощности нового предприятия позволят удовлетворить 40% спроса всего российского рынка в этом продукте.

Соб. инф.

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Теги: агрохолдинг Юбилейный , АминоСиб , лизин , Владимир Якушев , Николай Мамонтов

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