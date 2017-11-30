Деньги с карточки своего коллеги тоболяк присвоил себе

Фото ИА "Тюменская линия"

Мужчину, подозреваемого в мошенничестве, задержали в Тобольске.

Как сообщает пресс-служба МО МВД России "Тобольский", в дежурную часть обратился мужчина с заявлением о том, что коллега завладел принадлежащими ему деньгами в сумме 14,5 тыс. рублей.

Для перевода денежных средств мужчина попросил коллегу воспользоваться его банковской картой, тот в свою очередь не отказал знакомому. Когда деньги потерпевшего перечислили на счет держателя банковской карты, злоумышленник при помощи программы онлайн-банка похитил их, переведя на другой счет. Сотрудники полиции задержали подозреваемого.

Фигурант свою вину полностью признал. По факту мошенничества заведено уголовное дело.