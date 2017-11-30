Пловчиха из Уватского района стала победительницей всероссийских соревнований

Победительница турнира "Северное сияние". Фото: tyumedia.ru

Пловчиха из Уватского района Анна Шеремет завоевала золото всероссийских соревнований "Северное сияние" в Ханты-Мансийске.

Как сообщает районная администрация, в престижном турнире приняли участие более 600 спортсменов из Италии, Чехии, Казахстана, Киргизии и России.

Шеремет участвует в нем уже второй год. Однако в 2016 году жительница Уватского района стала серебряным призером в стометровке на спине, преодолев дистанцию за 1,18,84 минуты, и бронзовым призером на 50 метрах баттерфляем.

Нынче спортсменка улучшила свои показатели. Она выполнила норматив I взрослого разряда на дистанции 100 метров на спине, показав время 1.12.72 минуты, и завоевала золото турнира. На дистанции 400 метров комплексным плаванием Анна стала второй, проиграв только спортсменке из Чехии.

200 метров баттерфляем Анна Шеремет покорила с бронзовым результатом.