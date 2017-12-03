up

3.12.2017 воскресенье

EUR 69.7478

USD 58.5182

В Тюмени -2..-4 С 5 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Губернатор

День Неизвестного Солдата - дань памяти защитникам Отечества, чьи имена канули в вечность

11:20 03 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
t-l.ru

День Неизвестного Солдата, который отмечается в современной России в четвертый раз - дань памяти всем защитникам Отечества, доблестным воинам, отдавшим свои жизни в бою, славным сынам и дочерям Отчизны, чьи имена канули в вечность. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев в обращении к жителям региона, посвященном памятной дате.

"Спустя семь с лишним десятилетий после окончания войны останки павших на полях сражений находят участники поисковых отрядов. Именно по их инициативе установлен этот памятный день. Очень важно, что молодое поколение хранит память о героях Великой Отечественной, возвращает из небытия стертые войной судьбы. Это основа формирования патриотизма, ответственности за судьбу страны. В Тюменской области поисковое движение объединяет сотни молодых людей. Эти ребята добровольно, по зову сердца, по крупицам воссоздают историю, помогают семьям найти своих родных. За их плечами множество экспедиций, благодаря которым были восстановлены данные о безвестных героях", - отметил глава региона.

Пока крепка связь времен и поколений, пока сохраняется и передается память о войне, о доблести и чести - у нашей страны есть будущее, подчеркнул Владимир Якушев.

"Подвиг по имя Отечества бессмертен. Вечная память погибшим на полях сражений! Мира и добра ныне живущим!", - обратился губернатор к тюменцам.

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: День Неизвестного Солдата , Владимир Якушев , поисковое движение

Последние новости

16:37 Молодых актеров и режиссеров приглашают на творческую встречу
15:22 Китай увеличит разведку нефти и газа для ослабления зависимости от импорта
14:36 В Тюмени появились деревья из пластика
13:38 Двадцать пять лет назад было отправлено первое в мире СМС-сообщение.
13:25 "ТЭФИ-Регион" в Тюмени: как выглядит телевидение за пределами столицы Фото
13:01 Тюменских продавцов меда обяжут указывать полную информацию о товаре
12:35 Владимир Якушев: тюменцы с ограниченными возможностями здоровья активно участвуют в жизни региона
12:14 Созоново может стать частью большого туризма, полагают эксперты
11:20 День Неизвестного Солдата - дань памяти защитникам Отечества, чьи имена канули в вечность
10:51 Губернатор поздравил тюменских юристов с профессиональным праздником
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: тюменцы с ограниченными возможностями здоровья активно участвуют в жизни региона

День Неизвестного Солдата - дань памяти защитникам Отечества, чьи имена канули в вечность

Губернатор поздравил тюменских юристов с профессиональным праздником

Политика

На встрече в Ишиме единороссы Тюменской области обсудили федеральный бюджет

Тобольский детский дом отпраздновал 55-летие

Ямал впервые проведет ротацию чиновников

Экономика

Китай увеличит разведку нефти и газа для ослабления зависимости от импорта

В модернизацию системы водоснабжения Тюмени вложат более двадцати миллиардов рублей

Развязку Тюмень – Боровский - Богандинский начнут строить в 2018 году

Общество

Молодых актеров и режиссеров приглашают на творческую встречу

В Тюмени появились деревья из пластика

Двадцать пять лет назад было отправлено первое в мире СМС-сообщение.

Спорт

Проект "Женский футбол – в ссузы" выиграл грант президента

Тюменский "Рубин" разгромил "Горняк" из Учалов

В матче открытия чемпионата мира по футболу сыграют худшие команды турнира

Происшествия

На родовых угодьях в Югре брат застрелил брата

Неудачливых грабителей-взрывателей осудят в Тюмени

Таможенники нашли контрабанду ювелирных изделий в мужских носках
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+