День Неизвестного Солдата - дань памяти защитникам Отечества, чьи имена канули в вечность

t-l.ru

День Неизвестного Солдата, который отмечается в современной России в четвертый раз - дань памяти всем защитникам Отечества, доблестным воинам, отдавшим свои жизни в бою, славным сынам и дочерям Отчизны, чьи имена канули в вечность. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев в обращении к жителям региона, посвященном памятной дате.

"Спустя семь с лишним десятилетий после окончания войны останки павших на полях сражений находят участники поисковых отрядов. Именно по их инициативе установлен этот памятный день. Очень важно, что молодое поколение хранит память о героях Великой Отечественной, возвращает из небытия стертые войной судьбы. Это основа формирования патриотизма, ответственности за судьбу страны. В Тюменской области поисковое движение объединяет сотни молодых людей. Эти ребята добровольно, по зову сердца, по крупицам воссоздают историю, помогают семьям найти своих родных. За их плечами множество экспедиций, благодаря которым были восстановлены данные о безвестных героях", - отметил глава региона.

Пока крепка связь времен и поколений, пока сохраняется и передается память о войне, о доблести и чести - у нашей страны есть будущее, подчеркнул Владимир Якушев.

"Подвиг по имя Отечества бессмертен. Вечная память погибшим на полях сражений! Мира и добра ныне живущим!", - обратился губернатор к тюменцам.

Евгений Бабенко