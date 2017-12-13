Навстречу спорту: настольный теннис набирает популярность у тюменской молодежи

Навстречу спорту: настольный теннис/ Фото osdusshor.ru

Здоровье и спорт уверенно вошли в моду, их повсеместно популяризируют. Однако все ли так просто на самом деле, так ли легко разобраться в многообразии направлений, не запутаться в мнениях и высказываниях, найти идеальный для себя и своих детей вариант.

Информационное агентство "Тюменская линия" продолжает серию публикаций в рамках нового специального проекта "Навстречу спорту".

По утверждению специалистов, одним из популярнейших видов спорта в Тюмени в последние несколько лет стал настольный теннис: доступный для детей и взрослых, не требующий дорогого спортивного инвентаря, малотравматичный и захватывающий.

Чем настольный теннис может помочь людям с плохим зрением, с какого возраста вести ребенка в спортивную секцию и какие возможности есть у горожан для занятий этим видом спорта, рассказала тренер-преподаватель по настольному теннису Областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва, тренер-преподаватель ДЮСШ "Рубин" Елена Брус.

- Известно, что настольный теннис развивает ловкость, координацию, хорошую реакцию. Есть мнение о его пользе для зрения. А каких качеств он требует от спортсменов и бывают ли у них профессиональные заболевания?

- Настольный теннис - технически сложный вид спорта. Для отработки каждого элемента нужно немало времени. Спортсмен должен быть выносливым, потому что спорт энергозатратный, за час игрок пробегает более 2 км. Поэтому развитию этого качества, а также гибкости, посвящена значительная часть тренировки.

В секцию настольного тенниса действительно иногда направляют детей с плохим зрением. У меня, например, трое воспитанников сняли очки после регулярных тренировок. Прогресс связан с постоянной концентрацией взгляда на мяче, которая улучшает зрение.

Серьезные тренировки могут наложить отпечаток на здоровье. Напомню, что, как и в любом виде спорта, до получения первого разряда спортсмен занимается физической культурой. Ну а большой спорт - это износ организма. У спортсменов-теннисистов часто бывает сколиоз из-за неравномерной нагрузки. Играющая рука больше в объеме на 2-3 см. Для компенсации перекосов спортсмену нужно заниматься с гантелями, делать отжимания. Ну и конечно, принимая ребенка в секцию, мы просим справку от врача.

Навстречу спорту: настольный теннис/ Фото osdusshor.ru

- В каком возрасте детей лучше отдавать в этот вид спорта?

- Одна из моих воспитанниц, которая занималась с 5 лет, в 10 лет бросила тренировки: устала от тенниса. А кто-то начинает в 10 лет и достигает больших результатов. Как правило, ребенок быстро втягивается, особенно если здоровый образ жизни ведут родители. Словом, все очень индивидуально. Я бы рекомендовала начинать с 7-8 лет, когда ребенок приходит в спорт осознанно.

В то же время в России есть школы настольного тенниса, куда берут с 3-4 лет. В Оренбурге маленьких детей целенаправленно отбирают и тренируют. К пяти годам они неплохо развиты физически и начинают играть. Посмотрим, как этот подход зарекомендует себя через несколько лет.

- Какие возможности есть у тюменцев, желающих заниматься настольным теннисом?

- В Тюмени есть платные и бесплатные секции. В спортивном комплексе "Центральный", например, проходят тренировки для несовершеннолетних спортсменов от семи лет - воспитанников ДЮСШ "Рубин". Мы арендуем помещение - своего теннисного зала у "Рубина", к сожалению, нет. Сейчас с детьми занимаются пять тренеров ДЮСШ, тренировки проводятся бесплатно.

Здесь же от федерации настольного тенниса организованы занятия для детей и взрослых на платной основе. На базе центрального спортивного комплекса играет сборная области, дети из спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва.

Вне центрального спортивного комплекса у теннисистов тоже есть возможности для занятий: тренировки проходят в Восточном микрорайоне на улице Олимпийской, там ведет платные занятия наш преподаватель. Настольным теннисом можно заниматься в районе Дома обороны, на Мысу. Теннисные столы есть в тюменских тренажерных залах.

Навстречу спорту: настольный теннис/Фото osdusshor.ru

- Закрепить результаты тренировок, оценить свою подготовку, вырасти профессионально спортсмены могут, участвуя в соревнованиях. У тюменцев есть такая возможность?

- Начнем с того, что еженедельно в один из выходных дней организованы любительские турниры (лиги) в спорткомплексе "Центральный". Участие в них принимают все желающие.

Тюменцы участвуют в городских и областных соревнованиях по настольному теннису. Ребята, попадающие в тройку лучших, в составе сборной области участвуют в соревнования в УФО. Далее следуют турниры всероссийского уровня.

Тюмень тоже принимает важные спортивные старты. На недавний "Тюменский меридиан" приехали более 350 человек из других регионов страны. В середине декабря пройдет чемпионат области для взрослых спортсменов. Мы стараемся постоянно участвовать в соревнованиях.

[IMG_3]

- Каких самых громких успехов добились ваши воспитанники на теннисных турнирах?

- Наши воспитанники из ДЮСШ "Рубин" в этом году показывали хорошие результаты, в том числе на Всероссийском турнире "Тюменский меридиан", где тюменцы были в числе призеров. Подают надежды Богдан и Николай Насоновы, Даниэль Набиев, Рената Мастакова, Милена Савельева, Алена Быкова, Светлана Хаустова, Софья Кругова, Яна и Виолетта Назаренко.

Настольный теннис - олимпийский вид спорта, тюменские спортсмены, насколько я знаю, пока не отбирались в команду. У нас все впереди. Мировым лидером сейчас является Китай. Там теннис культивируется в школах и садиках, в него играют семьями. Результат очевиден.

Отмечу, что если ребенок не хочет заниматься теннисом, родителям не стоит его заставлять, толку от этого не будет. Также посоветую прислушаться к мнению тренера, если он рекомендует попробовать другой вид спорта. Конечно, в секции мы научим азам, поможем развить общую или спортивную физподготовку, ребенок сможет судить матчи, но мастером спорта вряд ли станет. У него просто другие таланты, и их важно искать.

Редакция ИА "Тюменская линия" отмечает, что материал является ознакомительным. Перед тем, как начать заниматься любым видом спорта, нужна предварительная консультация квалифицированного врача.

Татьяна Ковалева