Навстречу спорту: почему биатлон любит азартных и как воспитать чемпионов?

Фото из личного архива Луизы Носковой

Здоровье и спорт уверено вошли в моду, их повсеместно популяризируют и пропагандируют. Однако все ли так просто на самом деле, так ли легко разобраться в многообразии направлений, не запутаться в мнениях и высказываниях, найти идеальный для себя и своих детей вид спорта.

Информационное агентство "Тюменская линия" продолжает серию публикаций в рамках специального проекта "Навстречу спорту".

Одним из самых популярных и зрелищных видов спорта по праву считается биатлон. Его прародительницей принято считать охоту на лыжах, распространенную у северных народов. Официальным видом спорта биатлон стал в 1954 году, а в ноябре 1956 года международная федерация пятиборья одобрила правила проведения современных биатлонных соревнований.

Сегодня биатлон активно развивается. В Тюменской области проводятся соревнования разных уровней, в том числе этапы чемпионатов мира. Работают современные спортивные школы для подготовки будущих спортсменов, есть где позаниматься и любителям.

Чтобы узнать, чем же так привлекателен этот вид спорта, кому суждено стать рекордсменом и как в Тюмени воспитывают чемпионов, обозреватель ИА "Тюменская линия" побеседовала с директором Центра подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону Л. Н. Носковой, олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и заслуженным мастером спорта России по биатлону Луизой Носковой.

Фото: группа "ЦПСР Л.Н. Носковой" vk.com

- Расскажите, как вы попали в биатлон, чем он вас привлек?

- По нынешним меркам лыжными гонками я начала заниматься довольно поздно - в 14 лет. А через три года, когда поступила в сельскохозяйственный институт в Тюмени, уже показывала хорошие результаты. Тогда к нам приехал тренер Леонид Гурьев и предложил заняться биатлоном. С того момента и пошел отсчет моей спортивной карьеры.

Биатлон - очень интересный, зрелищный вид спорта. Почему он меня привлек? Потому что он такой по-хорошему азартный, ведь до последнего момента не ясно, кто победит. Биатлон не терпит монотонной работы. Здесь собрано многообразие всех видов спорта, тренировки разноплановые. Это и стрельба, и плавание, и лыжи, и игровые виды спорта, и велосипед. Все это входит в тренировочный процесс, когда идет подготовка к соревнованиям. В биатлоне нужна координация, это сложно координированный вид спорта.

- С какого возраста можно начинать заниматься тренировками? Что они включают в себя на первых порах?

- Биатлон как вид спорта подходит для ребят постарше, в отличие, например, от фигурного катания, куда дети приходят в 3-4 года. Так принято, что сначала занимаются лыжными гонками, а затем биатлоном. Это связано с физиологическими особенностями - дети растут, позвоночный столб еще слабый, мышцы тоже. Поэтому нужно окрепнуть, чтобы носить за плечами винтовку.

Лыжные гонки – это основной компонент, где нужно раскрыться, получить азы, приобрести техническое мастерство. Далее идет оттачивание этого всего. Начинать заниматься лыжными гонками можно с 9 лет. На этих тренировках как раз осваиваются навыки лыжного хода, развивается координация, ребята крепнут физически, а потом уже переходят в биатлон.

До 9 лет будут полезны общая физическая подготовка, гимнастика, плавание, фигурное катание приветствуется, потому что это коньковый ход и равновесие. То есть это ранние виды спорта, которые помогают ребенку окрепнуть, дают качества, необходимые в лыжных гонках.

В Тюмени с 9 лет лыжников готовит спортивная школа олимпийского резерва №2, которая находится на улице Луначарского. Базы расположены на улице Барнаульской и в парке им. Гагарина. Выбор по базам небольшой, но Тюмень разрастается, думаю, в перспективе будут еще открываться лыжные базы.

- На каком этапе и каким образом вы отбираете ребят?

- Ребята, занимаясь в спортивной школе, не только получают азы лыжных гонок. Параллельно тренер обучает их стрельбе из пневматики, смотрит, у кого может получиться этот компонент. И таким образом мы их берем на вооружение.

Как отбираем? Лыжные гонки, быстрый бег на лыжах – это компонент номер один. Чистую стрельбу тоже смотрят, именно чистую стрельбу в тире, сначала из пневматики. Смотрим, может ли вообще ребенок стрелять, есть ли у него талант. Проводим летние кубки по гонкам на лыжероллерах, чтобы посоревноваться, присмотреться. И ребята сами смотрят, могут ли и хотят ли этим видом спорта заниматься, получается или нет.

Далее после кубков области, которые проходят в Тюмени, из лыжников-гонщиков отбираем лучших детей по рейтингу. Предлагаем приехать на сбор, при условии, если выполнены соответствующие критерии. Мы их берем с 14-15 лет к себе, отбираются самые талантливые дети. По результатам просмотровых сборов ребята зачисляются в наш центр, но при этом одним из условий является выступление за Тюменскую область. Тренируются юные спортсмены в "Жемчужине Сибири".

- Вы говорите о том, что ребята должны быть талантливыми. А без таланта воспитать чемпиона можно?

- Я считаю, что можно. Но выстрелит ли это в нужный момент, это второй вопрос. Некоторые спортсмены в спокойном состоянии стреляют очень хорошо. А когда идет сочетание двух видов спорта – лыжных гонок и стрельбы – то не все это могут делать. И здесь важны физиологические способности самого человека, который должен суметь все соединить. Это и голова, то есть вовремя среагировать и нажать на спусковой крючок, и психология, и физические данные. Биатлонисты обычно спортсмены эрудированные, потому что очень много составляющих нужно соединить в единое целое. Здесь спортсмен должен быть думающим, просто так не получится в биатлоне.

Также большую роль играют родители и тренер. Потому что если ребенку интересно, он бежит на эту базу, ему нравится спортивная атмосфера, у него появляются друзья. Должен обязательно быть лидерский характер, амбициозность, должен быть стержень. Эти черты же с детства формируются, чтобы действительно хотелось кого-то обогнать, быть первым, где-то терпеть. Человек должен наедине сам с собой уметь бороться, побеждать себя, это сила воли. И это очень важно именно в спорте высших достижений.

- Что определяет успех спортсмена?

- Думаю все вместе – и труд, и талант, и удача. Мы видим, что спортсмены могут выигрывать на этапах Кубка мира, а олимпийскими чемпионами не все становятся. Поэтому здесь, конечно, элемент удачи присутствует. Нужно, чтобы все компоненты сошлись для того, чтобы поехать, отобраться на Олимпийские игры и еще стать чемпионом.

- Существует ли понятие любительского биатлона? Могут ли тюменцы позаниматься лыжными гонками и биатлоном для себя?

- Заниматься лыжными гонками на любительском уровне в Тюмени можно на тех же базах, где тренируются спортсмены. Плюс есть несколько частных баз, где компании предлагают инвентарь напрокат. Там же есть и инструкторы.

Для любителей это чаще всего просто лыжные прогулки, у кого-то более интенсивные, у кого-то менее. Вообще лыжные прогулки очень полезны, это и профилактика респираторных заболеваний, и развитие координации, и развитие всех групп мышц. Вы же двигаетесь, прилагаете усилия, мышцы находятся в тонусе, подтягиваются, идет обогащение организма кислородом. Особенно хорош лыжный спорт для тех, кто работает в офисах.

- Можно ли отнести биатлон к травматичным, опасным видам спорта?

- Он не настолько травматичен. Мы редко слышим о травмах. В основном их получают на летних соревнованиях, когда жесткая трасса и на лыжероллерах со спуска могут быть падения. А зимой мы не слышим каких-то негативных историй. Бывают, но не так как в горных лыжах, гимнастике или хоккее. Я бы не причислила биатлон к травматичным видам спорта.

- Существуют ли какие-то ограничения для занятий биатлоном?

- Мы знаем, что здоровье нужно беречь, поэтому перед началом тренировок обязательна консультация врача. Далее, когда ребенок попадает в спортивную школу, он дважды в год проходит медосмотр. Помимо этого, перед каждым соревнованием дается медицинская справка, которая является допуском к состязаниям.

А если говорить в целом о биатлоне, то это спорт не для слабаков. Причем не столько в физическом плане, сколько в плане характера. Могу рассказать на своем примере. Я всегда была маленькой и худенькой, и когда к нам в школу приехали тренеры Ахатовы отбирать в спортивный класс, я в число претенденток не попала. Кроме того, я много болела в детстве. Поэтому то, что я начала зимними видами спорта, стало шоком для мамы. Но за счет своего характера я достигла таких результатов. Благодаря тренерам, которые в меня вложились - сначала Хамит Ахатов, потом Леонид Гурьев. Мои показатели говорили о том, что мне нечего делать в биатлоне, но была хорошая стрессоустойчивость, выносливость, необходимые медицинские показатели. Поэтому когда физические показатели хорошие, но человек сам не желает трудиться, нет желания, усердия и характера, то здесь уже ничего не получится.

Фото: группа "ЦПСР Л.Н. Носковой" vk.com

Отметим, в Тюменской области лыжным гонкам ребят обучают более десятка спортивных школ и учреждений.

В Тюмени это СДЮСШОР № 2 (ул. Луначарского, 10), в Тобольске юные лыжники занимаются в ДЮСШ № 1 и ДЮСШ № 2. В Ялуторовске, Ишиме и Заводоуковске ребят также тренируют на базе местных спортивных школ. Полный список и адреса учреждений приведены на сайте Центра подготовки спортивного резерва.

Для любителей же работают пункты проката на территории муниципальных и частных баз. Вот лишь некоторые из них: Центр спорта и отдыха "Воронинские горки" (Февральский проезд, 9), база отдыха "Спортмода" (ул. Барнаульская, 17), база отдыха "Верхний Бор" (Салаирский тракт 11 км, ст. 1), лыжная база "Озеро Цимлянское" (ул. Веселая, 2), лыжная база "Динамо" (ул. Таловская, 2). Стоимость проката лыж варьируется от 70 до 150 рублей.

Редакция ИА "Тюменская линия" напоминает, что материал является ознакомительным. Перед тем, как начать заниматься любым видом спорта, нужна предварительная консультация квалифицированного врача.

Любовь Голышева