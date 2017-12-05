В Тобольске именинница подожгла соседа

Фото: СКР

32-летняя тоболячка подожгла соседа на праздновании своего дня рождения. Ей инкриминируют ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Однако свою вину женщина не признает.

Как сообщает Тобольский городской суд, уголовное дело с обвинительным заключением уже поступило на рассмотрение. По версии правоохранителей, 16 мая в Тобольске на ул. Зеленая женщина праздновала свой день рождения. На торжество явился сосед, из которого хозяйка сделала огненный факел: врачи диагностировали у пострадавшего тяжелые ожоги 35% поверхности тела и дыхательных путей.

Обвиняемая придерживается другой версии: сосед пришел пьяным, поссорился с ее супругом, облил его бензином, грозился поджечь. Когда муж куда-то ушел, сосед попросил прикурить и загорелся от поднесенной зажигалки.

Суд решения еще не принял.