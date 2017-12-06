Северный широтный ход выведет экономику УФО на новый уровень, считает Владимир Якушев

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Увеличение пропускной способности Транссиба, развитие морского порта Сабетта благоприятно повлияет на экономику не только Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, но и всего Уральского федерального округа в целом. Такое мнение высказал губернатор Владимир Якушев во время полуфинала конкурса "Лидеры России" в Екатеринбурге.

Сейчас на территории Уральского федерального округа производится около 40% внутреннего валового продукта страны, любые сбои в транспортной инфраструктуре могут негативно сказаться на российской экономике. По оценке экспертов, потенциал для наращивания объемов производства есть, однако, транспортное плечо, в некоторых моментах, не позволяет выйти на полную мощность.

"Транспорт – кровеносная система нашей экономики. Развитие Уральского федерального округа напрямую связано с увеличением пропускной способности Транссиба. Мы видим большую перспективу в морском сообщении. Порт Сабетта, который нацелен на транспортировку сниженных углеводородов в любую точку мира, в дальнейшем, будет работать и как обычный порт, и станет перемещать обычные грузы, которые производит наша промышленность", - рассказал Якушев.

Тюменский губернатор напомнил, что освоение Западной Сибири шло по рекам - перемещая грузы по Тоболу, Иртышу и Оби можно выйти на северный морской путь, а далее для производителей тюменского региона, включая округа, открыты все мировые рынки.

"Мы стараемся максимально участвовать в реализации проекта "Северный широтный ход". Он уже получил поддержку, надеемся, что скоро начнется финансирование, которое поможет эти транспортные коридоры расширить. Наша транспортная инфраструктура получит несколько иной каркас", - подчеркнул Якушев.

Уделил внимание глава тюменского региона и развитию автомобильных дорог. Есть участки, где необходимо увеличить пропускную способность. Все это потребует серьезных инвестиций.

Екатерина Исаева