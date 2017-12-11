Тюменца привлекли к ответственности за грабеж

Фото ИА "Тюменская линия"

Жителю Тюмени 1998 г.р. предъявлено обвинение к краже "Айфона" седьмой модели у одного из горожан.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Тюмени, владелец дорогого телефона находился на ул. Осипенко в компании друзей. К ним подошли трое незнакомых парней. Между компаниями завязался словесный конфликт. В какой-то момент из кармана потерпевшего выпал гаджет, который подобрал подозреваемый, и незамедлительно скрылся. Молодой человек не учел, что разблокировать телефон не так просто. Он не стал выключать телефон, дождался пока на него позвонит потерпевший с просьбой вернуть сотовый. В качестве выкупа потребовал 5 тыс. рублей.

В назначенное время на встречу к нему приехали полицейские, которые и задержали злоумышленника. Против него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 "Грабеж". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.