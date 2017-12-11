Водолазы МЧС продолжат поиск мальчика, утонувшего в Абатском

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Водолазные работы для поиска 7-летнего мальчика, утонувшего в с. Абатское, возобновят после установления на реке достаточно крепкого льда. Об этом сообщили обозревателю "Тюменской линии" в ГУ МЧС РФ по Тюменской области.

Пока позволяла погода, водолазы успели обследовать более 400 метров береговой линии и порядка 5 тыс. кв. м дна водоема. В настоящее время используется другой способ - бурение лунок и осмотр подводного пространства при помощи подводных телекамер. Мониторинг ледовой обстановки проводится ежедневно, чтобы определить условия возобновления водолазных работ. Кроме того, подводная видеосъемка позволит выявить наиболее вероятные места, где может находиться утонувший ребенок.

В соответствии с нормативами для безопасной работы водолазов толщина льда должна составлять не менее 20 см.

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Напомним, из установленных обстоятельств происшествия известно, что двое семилетних мальчиков, возвращаясь из школы без сопровождения взрослых, вышли на лед. Неокрепший лед провалился и один из мальчиков оказался в воде. Второй самостоятельно помочь не смог и побежал за помощью. Когда к полынье прибежали взрослые, мальчика уже не было.

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Евгений Бабенко