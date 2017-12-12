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В Тобольске осужден дебошир, подравшийся на акции "Под флагом добра"

13:24 12 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: УМВД по Тюмени

Директор тобольской строительной фирмы Карен С. осужден на три года лишения свободы условно. Как сообщает пресс-служба Тобольского городского суда, предприниматель признан виновным в применении насилия в отношении четырех представителей власти.

Установлено, что 30 июля мужчина участвовал в благотворительной акции "Под флагом добра" на тобольском стадионе. На нее традиционно съехались известные артисты, и Карен С. решил их лично поприветствовать. Однако в закрытую зону его не пропустили, и мужчина обиделся. Он попытался прорваться сквозь охрану. 

Сотрудники полиции завели его в холл здания стадиона. Там директор фирмы ударил одного из полицейских в голову, а потом пнул ногой в голову еще двух правоохранителей и попытался ударить по голове замначальника местной полиции, решившего его успокоить. Все были на службе, в форме, и Карен С. прекрасно осознавал, что делает.

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Теги: Тобольск , происшествие

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