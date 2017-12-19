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Андрей Артюхов провел в Тобольске выездной прием

17:00 19 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: Единая Россиия

Три тоболяка обратились к секретарю регионального отделения партии "Единая Россия" Андрею Артюхову и первому заместителю главы Тобольска Яне Зубовой на приеме.

Первой обратившейся стала одинокая мама с двумя детьми. Семья проживает в частном доме и нуждается в средствах на приобретение дров. Алиментов, тысяча рублей в месяц, и заработной платы уборщицы не хватает, чтобы купить дрова, поэтому женщина обратилась в приемную. Ей будет выделено 10 тыс. рублей.

У одинокой пенсионерки Нины Николаевны полгода назад умер муж. Несмотря на то, что она пользуется соцподдержкой, предусмотренной законодательством, нуждается в средствах на приобретение зимней одежды и дорогостоящих лекарств. Средства также будут выделены.

Еще одна заявительница пришла с благодарностью: месяц назад жительница п. Сумкино обратилась к Андрею Артюхову, чтобы получить медицинскую помощь для старшей дочери, у которой ювенильный хронический артрит. Сейчас София будет проходить необходимую терапию.

Андрей Артюхов отметил, что приходят не только с личными просьбами. Зачастую обращаются и с просьбой помочь учреждению. Так, по итогам предыдущего приема будут выделены дополнительные средства на сумкинский детский сад, который находится при школе № 6. На ремонт теневых навесов, приобретение сценического реквизита будет выделено 370 тыс. рублей из депутатских фондов членов фракции "Единая Россия" областной думы Андрея Артюхова, Ольги Швецовой и Александра Ширыкалова.

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Теги: Единая Россия , Тобольск

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