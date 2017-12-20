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Метелевскую водоочистную станцию модернизируют

13:10 20 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати

60 % воды, потребляемой городом, обеспечивает Метелевская водоочистная станция. Однако главная водная артерия - река Тура – сложный источник воды. Ее химический состав изменяется постоянно, к тому же, в последние годы снижается уровень воды в реке. Развитие системы городского водоснабжения связано с переходом на подземные источники. 

Об этом рассказали заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов и генеральный директор компании "Тюмень Водоканал" Мугаммир Галиуллин в персс-туре на очистные сооружения Метелевской станции.

Переход на подземные источники предусмотрен схемой водоснабжения и водоотведения, которую разработал проектный институт ОАО "МосводоканалНИИпроект". Она утверждена в 2016 году.

"Схема предусматривает также модернизацию Метелевской водоочистной станции, ее переоборудование на прием и очистку воды, поступающей из подземных источников", - уточнил Павел Перевалов.

Эти мероприятия планируется реализовать в рамках концессионного соглашения, которое будет заключено с тюменским водоканалом. Напомним, соглашение предусматривает реализацию масштабной реконструкции и строительства объектов водоснабжения и водоотведения. Общий объем инвестиций до 2031 года – более 22 млрд рублей. Основные мероприятия планируется завершить до конца 2021 года. Все создаваемые объекты будут находиться в муниципальной собственности.

"Это позволит вывести работу сооружений на новый уровень и обеспечить тюменцев качественной водой из подземных источников, - отметил Павел Перевалов. – При этом станция первого подъема, где сегодня происходит забор воды из Туры, будет законсервирована. Но ликвидировать ее не будут, и речной водозабор останется в  качестве альтернативного источника".

Николай Ступников

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Теги: водоснабжение , концессионное соглашение , Метелевский водозабор , Мугаммир Галиуллин , Павел Перевалов , Тура , Тюмень Водоканал

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