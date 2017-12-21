В Тюмень из Петербурга привезли чертежи торпедного катера "Комсомолец"

Чертежи торпедного катера «Комсомолец». Фото ТРО партии "Единая Россия"

Чертежи торпедного катера "Комсомолец" привезли из Петербурга в Тюмень. Об этом на заседании рабочей группы по установке макета торпедного катера сообщил сокоординатор проекта "Единой России" "Оружие Победы" Юрий Баранчук.

Напомним, в областной столице планируется установить памятник торпедному катеру "Комсомолец", который выпускал Тюменский судостроительный завод в годы Великой Отечественной войны. Это решение принял губернатор Тюменской области Владимир Якушев в ходе личного приема ветеранов завода в общественной приемной "Единой России". Глава региона обратился к секретарю регионального отделения "Единой России" Андрею Артюхову и главе администрации города Тюмени, секретарю городского отделения партии Александру Моору с предложением реализовать проект силами партийной организации.

Сложность составил поиск чертежей торпедного катера. Сначала был сделан запрос в архив Министерства обороны, но был получен ответ, что чертежей катера нет. Тогда заслуженный ветеран, бывший главный технолог Тюменского судостроительного завода Юрий Андреев предположил, что чертежи могут быть у знакомого чемпиона мира по судомоделированию из Санкт-Петербурга. Как оказалось, его уже нет в живых. Зато у его супруги Маргариты Стефанович сохранились оригинальные чертежи и две модели торпедных катеров — с задним размещением торпедных аппаратов и с размещением торпедных аппаратов слева и справа по борту.

"Далее мы попросили помощи в Санкт-Петербургском конструкторском бюро "Малахит", занимающимся проектированием и изготовлением как военных судов, так и подводных лодок, — рассказал Баранчук. — К сожалению, чертежей не так много, но главные — корпуса и рубки — которые нам позволят начать строительство макета торпедного катера, мы привезли в Тюмень".

Руководитель рабочей группы Андрей Артюхов предложил подготовить Юрию Андрееву техзадание, а координатору проекту "Оружие Победы" Алексею Салмину и судостроителю Андрея Болдырева продолжить работу по поиску недостающих чертежей. Очередную встречу члены рабочей группы проведут 18 января, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".