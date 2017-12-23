Путин призвал действовать ответственно и профессионально при достижении задач развития

Президент России Владимир Путин на XVII съезде «Единой России». Фото er.ru/

Действовать ответственно и профессионально при достижении задач развития призвал членов партии "Единая Россия" президент РФ Владимир Путин на XVII съезде "Единой России" в Москве.

"У нас много-много задач и действовать нужно ответственно и в высшей степени профессионально, рассчитывая на долгосрочную перспективу развития государства, а не на конъюнктуру сегодняшнего дня", - сказал глава государства.

По его мнению, чтобы решить каждую из тех задач, о которых речь зашла на съезде, нужны источники финансирования. "Они есть, но для этого нам нужно перестроить многое в налоговой системе, для этого нам нужно точно и абсолютно однозначно обеспечить будущее развитие пенсионной системы с тем, чтобы и действующие пенсионеры, кто уже вышел на пенсию, и те, кто еще будут выходить, знали, что в этой сфере у нас все надежно и стабильно", - отметил он.

При этом Путин заметил, что "самое главное - это уметь объяснить нашим людям, что и для чего делается, и на что мы рассчитываем". "Тогда люди точно нас будут поддерживать и точно совершенно можно будет на них опираться. А если у нас чего-то не получается, то надо ясно и откровенно сказать: "Да, мы хотели так, но получилось иначе, мы видим это и будем исправлять, при вашей поддержке и с вашей помощью". Только в этом случае мы будем идти от победы к победе. Я очень рассчитываю на вашу поддержку, спасибо вам большое за нее", - заключил глава государства.

Съезд "Единой России" проходит 22-23 декабря в Москве. В повестке второго дня съезда - плановая ротация генерального совета "Единой России" и его президиума, а также переформатирование работы партийных проектов. В этот же день состоится заседание генерального совета партии в обновленном составе.