В тюменской колонии открыли кафе для осужденных

telegraf.com.ua

Кафе для осужденных открыто в исправительной колонии № 1. Об этом сообщает управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Тюменской области.

Пункт питания имеет еще одно назначение - в нем можно устраивать недолгие свидания с родными и близкими. Позволено это только тем, кому администрация колонии дает положительную характеристику.

Осужденные платят за угощение сами, подают им в кафе курицу-гриль, которая изготавливается в самом учреждении.