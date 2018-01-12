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Тюменские дзюдоисты поборются за медали Гран-при в Тунисе

11:21 12 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото пресс-службы центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо"

Международные соревнования по дзюдо Гран-при среди мужчин и женщин пройдут в Тунисе с 19 по 21 января. Ожидается участие более 400 спортсменов из 49 стран мира.

По информации пресс-службы центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо", в составе сборной команды России выступят два тюменца: мастер спорта международного класса, неоднократный чемпион и призер турниров "Большой шлем" и "Гран-при" Иван Воробьев (до 81 кг) и мастер спорта, неоднократный победитель и призер Кубков Европы, бронзовый призер командного первенства Европы среди юниорок до 21 года Мария Зольникова (до 70 кг).

Турнир является рейтинговым, обладатель 1 места получит 700 баллов, 2 места – 490 и третьего – 350 баллов. В программе 19 января выступление мужчин в весовых категориях до 60, 66 кг. Женщины до 48, 52, 57 кг. 20 января - мужчины в весе до 73, 81 кг и женщины до 63, 70 кг.  21 января - мужчины в весовой категории до 90, 100, свыше 100 кг и женщины до 78, свыше 78 кг.

Онлайн-трансляция на сайте. Начало в 10 часов, финальный блок в 17 часов ежедневно по местному времени (отстает от тюменского на четыре часа). 

         

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Теги: Гран-при , дзюдо , Тунис , Центр-дзюдо

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