Турист из Ямала погиб под снежной лавиной в Хакасии

фото пресс-службы МЧС по Республике Хакасия

Причиной гибели двух туристов в Орджоникидзевском районе Хакасии стал сход снежной лавины.

Как сообщили в МЧС по Республике Хакасии, снежная масса сошла в труднодоступном месте, добраться до которого можно только на снегоходах. Там отдыхала группа из шести человек. Стихия застала туристов врасплох. Для спасения на место выехали 10 специалистов Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда из Абакана.

"Поисковые работы на месте схода лавины завершены. В результате схода снежной массы погибли два человека. До прибытия спасателей на место происшествия туристы обнаружили погибших мужчин под снегом", - сообщили спасатели.

По предварительным данным, группа из Красноярского края и Тюменской области на личном транспорте приехала, чтобы покататься на снегоходах, хотя территория для этого не предназначена. Экстремальный отдых прервал сход лавины. Пятеро туристов смогли выбраться из-под снега самостоятельно. К поискам остальных, по сведениям МЧС, привлекли девять человек и две единицы техники. Спасатели обнаружили тела двух мужчин. Один из них - Антон Лазарев - жил и работал в Ноябрьске. Был женат. Давно и серьезно увлекался снегоходным спортом.

С родственниками погибших работает психолог Главного управления МЧС России по Хакасии.