Известный немецкий болельщик посетит Тюмень в дни Кубка мира по биатлону

Кубок мира по биатлону в Тюмени посетит известный немецкий болельщик/Чемпионат.ком

Болельщик биатлона номер один Норберт Штарке (известен своей могучей шляпой и лихо закрученными седыми усами) планируется побывать на этапе Кубка мира в Тюмени, сообщает Чемпионат.com

"В этом году я приеду в Россию дважды. Во-первых, на Кубок мира в Тюмени. Я рад, что наконец-то этот этап состоится. Два года назад организаторы пригласили меня на чемпионат Европы, но я опоздал на рейс из Кёльна в Дюссельдорф и пропустил чартер. Было очень обидно. Во-вторых, я приеду к вам на чемпионат мира по футболу, где буду поддерживать сборную Германии", — рассказал Штарке.

Напомним, старт тюменскому этапу Кубка мира будет дан 22 марта. 19 января в продажу поступят билеты и абонементы на трибуны C и D в "Жемчужине Сибири".