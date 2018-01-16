Машуков: Гайдаровский форум задаст вектор развития инноваций и цифровой экономики в регионе

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Тюменская область впервые принимает участие в работе Гайдаровского форума "Россия и мир: цели и ценности", который проходит на площадке Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХи ГС) в Москве 16-18 января. Особый интерес нашего региона к этой площадке возник после того, как Тюменская область стала членом Ассоциации инновационных регионов России. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал участник форума, начальник управления развития предпринимательства департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.

"Нам представляется очень интересной тема пленарного заседания форума "Цели и ценности", - отметил он. - Проблемы взаимодействия университетов и экономики, реального сектора. С большим интересом ожидаю завтрашней дискуссии по поводу цифровой экономики. Это то, что нам интересно, это то направление, куда мы как область в последнее время довольно активно двигаемся".

Как рассказал журналистам директор Ассоциации инновационных регионов России, проректор РАНХиГС, директор Гайдаровского форума Иван Федотов, участники дискуссии попытаются найти ответы на волнующие всех вопросы: что такое государственное управление сегодня? Как функционирует бюджетная система? Что нужно поменять, чтобы система госуправления функционировала эффективно? Нужно ли оценивать деятельность государственного служащего? Нужно ли менять систему?

Антон Машуков также примет участие в общем собрании Ассоциации инновационных регионов России. "Мы будем подводить итоги работы и планировать будущие мероприятия и дела", - пояснил он.

Президент РФ Владимир Путин в приветствии к участникам и гостям Гайдаровского форума отметил, что решающим фактором лидерства, конкурентоспособности и успеха компаний и государств сейчас становится способность генерировать и быстро осваивать прорывные технологии.

"Мы видим, что сегодня все более важным, решающим фактором лидерства, конкурентоспособности и успеха компаний и государств становятся знания и компетенции, способность генерировать и быстро осваивать прорывные технологии, создавать максимально широкие возможности для реализации таланта, потенциала каждого человека", — говорится в президентском приветствии.

Путин отметил, что такие темы, как образование и подготовка кадров, "цифровизация" всех сфер жизни, внедрение государственных услуг и сервисов, удобных и комфортных для людей и бизнеса, не случайно находятся в центре внимания форума.

Президент выразил надежду, что по всем этим направлениям пройдут содержательные дискуссии, в ходе которых появятся новые оригинальные идеи и нестандартные инициативы, востребованные на практике.

В этом году тема форума – "Россия и мир: цели и ценности". Среди основных тем дискуссий: современные вызовы для госуправления, внедрение проектной деятельности в органах власти, драйверы развития инноваций, новые вызовы для центральных банков, цифровое общество, санкции, 100-летие революции в России, предпринимательство в России, кластерный подход в эпоху цифрового производства.

Борис Олейник