Югорские таможенники задержали партию незадекларированных духов

Югорские таможенники задержали партию духов/utu.customs.ru

Подлежащий декларированию товар обнаружили в ходе таможенного контроля международного авиарейса сообщением Баку (Азербайджан) - Сургут (Россия) в багаже гражданина Азербайджанской Республики. Он пытался ввезти 160 флаконов духов известных марок.

Должностные лица Сургутского таможенного поста Ханты-Мансийской таможни возбудили дело об административном правонарушении по ч.1 ст.16.2 Кодекса России об административных правонарушениях (недекларирование товаров). Проводится административное расследование.

Ведется работа с правообладателями товарных знаков, будет решаться вопрос о возбуждении административных дел по ст. 14.10 КоАП России (незаконное использование чужого товарного знака), сообщает пресс-группа Ханты-Мансийской таможни.