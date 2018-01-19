Мобильное приложение "Бизнес72" разработали для тюменских предпринимателей

Мобильное приложение "Бизнес72" разработало Инвестиционное агентство Тюменской области. Презентация приложения состоялась в конце декабря 2017 года.

Как сообщает пресс-служба агентства, при помощи приложения предприниматель может получить бесплатную консультацию по юридическим, бухгалтерским и другим вопросам, а также следить за анонсами деловых мероприятий и новостями бизнес-сообщества.

В приложении собрана вся информация о формах государственной поддержки малого и среднего бизнеса в Тюменской области, а также ссылки на полезные ресурсы - "Бизнес-навигатор малого и среднего предпринимательства" и "Бизнес-класс".

"Мы постарались сделать наше приложение максимально полезным и удобным для предпринимателей. В будущем приложение дополнится новыми функциями. Так, уже совсем скоро у пользователей появится возможность регистрироваться на бизнес-мероприятия онлайн" - прокомментировал начальник отдела информации Инвестиционного агентства Дмитрий Утьев.