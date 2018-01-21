Экспресс-курсы по русскому языку для болельщиков ЧМ - 2018 открываются в Польше

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Экспресс-курсы русского языка для болельщиков, которые посетят чемпионат мира по футболу в России, открываются в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Польше, сообщил руководитель представительства Россотрудничества в Польше Игорь Жуковский.

Около 20 тыс. польских болельщиков планируют поехать на чемпионат мира по футболу в Россию. "С 5 февраля 2018 года Российский центр науки и культуры в Варшаве открывает занятия. Экспресс-курс русского языка специально разработан для тех поляков, которые поедут поддержать свою сборную на чемпионат мира по футболу 2018", — рассказал он. Цель курса – научиться быстрее ориентироваться в новой языковой среде, овладеть футбольной лексикой, речевыми клише и репликами, типичными для коммуникативных ситуаций на стадионе во время футбольного матча, в общественном транспорте, такси, магазине, ресторане, гостинице, аэропорту, на вокзале, при знакомстве и приветствии.

"Мы планируем активно включиться в информационное сопровождение подготовки и проведения праздника футбола. На нашей базе открывается "Русский дом болельщика", где будет представлена информация по всем городам-организаторам матчей с участием сборных России и Польши. Мы специально планируем мероприятия, которые представят польским журналистам и болельщикам прекрасные города Волгоград, Казань, Москву – где будет играть сборная Польши. Ну и конечно, специализированный курс русского языка околофутбольной тематики – наш вклад в достойное проведение мирового чемпионата", — отметил руководитель представительства Россотрудничества.

Добавим, чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе, в Калининграде. По результатам жеребьевки, 16 июня в Калининграде сыграют сборные Хорватии и Нигерии, 22 июня — Сербии и Швейцарии, 25 июня — Испании и Марокко, а 28 июня — Англии и Бельгии.