В Ямальском районе водителя обвиняют в причинении смерти по неосторожности

Фото следственного комитета РФ

46-летнего водителя ООО "Велесстрой" обвинили в причинении смерти по неосторожности. Расследование уголовного дела завершено и материалы переданы в суд.

Следствием установлено, что 12 сентября 2017 года на строительной площадке в поселке Сабетта Ямальского района водитель автомобиля ООО "Велесстрой" нарушил инструкцию по охране труда при подкачке шин в дорожных условиях. Необходимо это делать без присутствия людей, также запрещается накачивать шину без контроля за величиной давления. Рядом с водителем в это время находился 35-летний стропальщик.

В процессе подкачки колеса произошел взрыв автошины с последующим вылетом замкового и бортового колец в сторону потерпевшего, в результате чего 35-летнему мужчине были причинены телесные повреждения, от которых он впоследствии скончался.

В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину не признал. Тем не менее следствием собрано достаточно доказательств подтверждающих его вину, в связи с чем уголовное дела с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.