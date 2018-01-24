Продукция тюменских предприятий завоевывает Арктику

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59 тюменских предприятий вошли в каталог высокотехнологичной промышленной продукции и услуг для нужд Арктической зоны Российской Федерации, сформированный по Уральскому федеральному округу. Это около трети от общего списка.

Они выпускают транспортные средства, например, рыбопромысловые и нефтеналивные суда, баржи, палубное оборудование, специальную технику, прицепы и полуприцепы, энергетическое и электротехническое оборудование: котлы паровые и водогрейные, блочные котельные, теплообменники, промышленные аккумуляторные батареи, системы и аппаратуру контроля, управления, испытаний и диагностики.

Наибольшее число тюменских предприятий выпускают продукцию для компаний, занимающихся добычей, транспортировкой, переработкой нефти и газа в том числе в Арктической зоне, и она в основном импортозамещающая. Осуществляется производство емкостного оборудования для комплектации флотов гидроразрыва пласта, производятся материалы для бурения, цементирования, капитального ремонта скважин, специальная технологическая оснастка для бурильных и обсадных колонн, а также насосное, теплообменное, блочно-модульное, геологоразведочное оборудование. Налажено производство оборудования и материалов для реализации шельфовых и арктических проектов. Реализуются проекты разработки программных средств для оптимизации процессов бурения, добычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья.

Большое значение Арктики для развития всей страны подчеркивал президент России Владимир Путин. "В арктических регионах России идет активный поиск и разработка новых месторождений газа, нефти и других минеральных, сырьевых ресурсов, строятся крупные транспортные и энергетические объекты, возрождается Северный морской путь. Эта работа в суровых арктических условиях крайне сложна и требует серьезных финансовых затрат и поистине уникальных технологических решений",- подчеркнул глава государства.

"Если мы говорим о движении вперед и появлении новых точек роста добычи углеводородного сырья, то о непростых вопросах, связанных с Арктикой, никак не умолчишь. Это касается и экологии, и новых технологий освоения и разработки месторождений", - считает губернатор Владимир Якушев.

Освоение запасов углеводородного сырья, расположенных в Арктике стало одной из важных тем дискуссии на последнем Тюменском нефтегазовом форуме, который состоялся в областной столице в сентябре 2017 года.