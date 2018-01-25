На участие в Уватском этапе Кубка IBU подали заявки одиннадцать команд

фото ЦСП72

11 национальных федераций из Испании, Болгарии, Швеции, Турции, Сербии, Румынии, Молдовы, Италии, Словакии, Хорватии, Чехии подали заявки на участие в седьмом этапе Кубка IBU, который пройдет в биатлонном центре им. А. И. Тихонова 10 и 11 марта.

Напомним, Тюменская область в этом году примет сразу два крупных международных биатлонных соревнования. С 22 по 25 марта в Областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" пройдет финальный этап Кубка мира. Но прежде – 10 и 11 марта – в Увате состоится седьмой этап Кубка IBU.

Кубок IBU – это серия континентальных биатлонных соревнований, состоит из восьми этапов. Этапы проходят на разных трассах и, как правило, включают две-три дисциплины. В программе уватского этапа – индивидуальные и спринтерские гонки.

Вход на соревнования для зрителей бесплатный.

фото ЦСП72

Добавим, Уватский биатлонный центр введен в эксплуатацию в 2000 году, спустя восемь лет ему было присвоено имя выдающегося советского биатлониста, четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Ивановича Тихонова. Комплекс имеет лицензию Международного союза биатлонистов категории "В". В центре не раз проходили чемпионаты страны, этапы Кубка России, а также международные биатлонные соревнования на приз губернатора Тюменской области, сообщает пресс-служба ЦСП72.