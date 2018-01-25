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В Нефтеюганске мужчина за покупку снегохода подарил мошеннику большую сумму денег

13:32 25 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"

229 тыс. рублей перечислил виртуальному продавцу снегохода житель Нефтеюганска. Мужчина рассказал, что в объявлении, размещенном на одном из сайтов, нашел объявление о продаже снегохода. 

Он обратился по указанному номеру. Неизвестный абонент сообщил подробности покупки, убедил потерпевшего перевести 299 тыс. рублей на указанный расчетный счет. Злоумышленник просил сделать это как можно быстрее,  мотивируя это наличием других желающих купить снегоход.

После того, как связь с предполагаемым владельцем снегохода прервалась, потерпевший осознал, что стал жертвой мошенника и написал заявление в полицию. О подобных видах мошенничества потерпевший, как установлено в ходе расследования, знал.

В настоящее время в отношение продавца, с которым он общался, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, сообщает пресс-служба УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.

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Теги: мошенничество , Югра

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